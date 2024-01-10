Нетаньяху не слушается американцев

По его словам, США пытаются добиться того, чтобы Израиль поскорее вышел из конфликта, работая по этой теме с арабскими странами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время ближневосточного турне не смог уговорить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху завершить операцию в секторе Газа. Так считает обозреватель Дэвид Игнатиус в материале газеты The Washington Post.

Игнатиус отметил, что во время ближневосточного турне Блинкен получил заверения от Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Иордании в том, что они окажут помощь по восстановлению сектора Газа после окончания военных действий, если Израиль признает необходимость создания палестинского государства.

«Но премьер-министр Израиля пока отказывается брать на себя обязательства по созданию палестинского государства. Таким образом, разработанный США план по завершению конфликта пробуксовывает. Блинкену удалось привлечь на свою сторону арабов, но он не может переубедить Нетаньяху», - полагает обозреватель.

Игнатиус отметил, что США все еще пытаются предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке, но «это становится все труднее». «Израиль хочет решительного поражения ХАМАС, чтобы предотвратить повторение ужасающей террористической атаки, подобной той, которая произошла 7 октября. Однако спустя три месяца это все еще отдаленная цель», - отметил он.

Журналист предположил, что вывод израильских войск из Газы может закончиться в конце января или в начале февраля, после чего в анклаве останется не более четверти тех сил Израиля, которые изначально вошли в анклав. Но «поддержание порядка» в Газе после ухода Армии обороны Израиля, как пишет Игнатиус, «будет кошмаром».