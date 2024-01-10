Посол сделала «грязные» заявления о Бидзине Иванишвили. Ее вызвали в МИД

МИД Грузии вызвал посла Дании в Тбилиси Анне Торф Соренсен из-за ее статьи в датском издании Jyllands-Posten, где дипломат назвала «олигархом» основателя правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Бидзину Иванишвили. Об этом сообщил телеканал «Имеди».

Как отмечается, посла ожидают в МИД до конца дня.

В статье, посвященной европейским перспективам Грузии после предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС, Соренсен пишет, что «Грузинская мечта» была основана «олигархом Бидзиной Иванишвили, сколотившим состояние в России в 1990-е годы». Также дипломат отмечает, что Грузия подвергалась критике со стороны Украины и ЕС за проведение «дружественной России политики».

Высказывания посла Дании вызвали критику в правящей партии Грузии. В частности, мэр Тбилиси и генсек партии Каха Каладзе назвал заявления Соренсен «грязными».