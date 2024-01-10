Угроза для Харькова: Украина не справляется с российскими ракетами

Украине «не хватит никаких средств» сбивать все ракеты С-300, которых у РФ есть огромный запас. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, отвечая на вопрос, как обезопасить Харьков от участившихся обстрелов этими баллистическими ракетами.

«Понятно, что сбивать тысячи ракет С-300, которые имеет Россия сейчас на складах, у нас не хватит никаких средств. Поэтому лучший метод - это уничтожение этих пусковых установок на территории, откуда запускают ракеты. Нужно иметь достаточно высокоточное мощное вооружение, чтобы уменьшить количество тех батарей, дивизионов С-300, которые сегодня Россия расположила по передней линии», - цитируют украинские СМИ Игната.

При этом он констатировал, что на то, чтобы спуститься в укрытие, у харьковчан есть считанные минуты после объявления угрозы удара баллистическим оружием.