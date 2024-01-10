Кандидаты-республиканцы спорят из-за Украины

Кандидаты в президенты от Республиканской партии Рон Десантис и Никки Хейли провели в среду напряженные дебаты в Айове, за несколько дней до праймериз, которые пройдут в этом штате в понедельник. Об этом информирует BBC.

Согласно сообщению, их главный соперник, экс-президент США Дональд Трамп, лидирующий в гонке за номинацию от Республиканской партии на выборах, которые пройдут в ноябре, снова не участвовал во внутрипартийных дебатах. Вместо этого Трамп посетил большое мероприятие на телеканале Fox News, где прошла его встреча с общественностью.

Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обрушилась на губернатора Флориды Рона Десантиса с критикой за то, что он сначала поддержал выделение американской помощи Украине, а затем изменил свою позицию.

«Никто не знает, во что он верит», — сказала она. «Позвольте мне сказать вам, почему Украина имеет значение. Это свободолюбивая страна», — отметила Хейли, добавив, что Украина является «другом» Америки и что поддержка США направлена на «предотвращение войны».

В ответ Десантис заявил, что войну необходимо прекратить, а «такие люди, как Никки Хейли, больше заботятся о границе Украины, чем о нашей южной границе».