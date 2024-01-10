Жителей Азербайджана предупреждают о нестабильной погоде

С утра 13 и до вечера 14 января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются мокрый снег и снег. Скорость северо-западного ветра с утра 13 и до 14 января составит 15-20 м/с, временами 23-25 м/с, утром и днем 13 января в отдельных местах полуострова до 30 м/с, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха снизится на 5-8 градусов, ночью 14-15 января 0-3 градуса мороза, днем 0-3 градуса тепла.

С вечера 12 января и до 15 января в основном в западных районах Азербайджана мокрый снег и снег. 12 января скорость западного ветра составит 15-20 м/с, 13-14 января местами усилится до 23-25 м/с.

Температура воздуха снизится на 5-8 градусов. 13-14 января в низменных районах ночью ожидается 3-8 градусов мороза, днем 0-4 градуса тепла, в горах ночью 10-15 градусов мороза, днем 2-7 градусов мороза. 14-15 января ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах на дорогах гололедица.