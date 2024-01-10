Массовые аресты в Иране

Не менее 35 человек арестованы в рамках расследования терактов в иранском городе Керман, сообщает Tasnim.

«Выявление и задержание лиц, причастных к планированию, отдаче приказов и исполнению терактов в Кермане, продолжается. Пока в провинциях Керман, Систан и Белуджистан, Хорасан-Резави, Исфахан, Западный Азербайджан и Тегеран арестованы 35 человек», - приводит агентство выдержки из сообщения Министерства разведки Ирана.

По данным спецслужб, несколько причастных к этим терактам выявлены за границами Ирана.

Несколько взрывов произошло 3 января в Кермане в день памяти бывшего командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, который погиб в Багдаде 3 января 2020 года после авиаудара ВВС США. Жертвами терактов стали 84 человека.