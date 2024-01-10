Президенты Азербайджана и Латвии обменялись письмами
Президенты Азербайджана и Латвии Ильхам Алиев и Эдгарс Ринкевичс обменялись поздравительными письмами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
Ильхам Алиев в своем послании отметил, что нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Латвией, основанный на сложившихся традициях дружбы и взаимного уважения, вызывает удовлетворение.
«За прошедший период наши двусторонние отношения укрепились и поднялись на уровень стратегического партнерства, наше сотрудничество во многих областях динамично развивалось, активизировались исторически сложившиеся контакты между нашими народами. Мы благодарны Латвии за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», - говорится в письме главы азербайджанского государства.
Президент Азербайджана подчеркнул, что «сегодня имеются хорошие возможности для развития сотрудничества между нашими странами и обогащения его новым содержанием»: «Верю, что мы успешно продолжим наши совместные усилия по развитию и расширению азербайджано-латвийских отношений дружбы и партнерства как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского союза, используя имеющиеся возможности ради благополучия наших народов. Надеясь на скорую встречу, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, мира и процветания дружественному народу Латвии».
Президент Латвии, в свою очередь, в своем послании отметил, что латвийско-азербайджанские дружественные отношения имеют более чем 100-летнюю историю: «Благодаря партнерству в сфере бизнеса между нашими странами установились более тесные связи, созданы литературные, музыкальные и художественные шедевры, вдохновленные прекрасным Баку. Наш диалог и стратегическое партнерство углубляются в областях, представляющих взаимный интерес. Я уверен, что наши совместные усилия будут способствовать дальнейшему развитию динамичного обмена между Латвией и Азербайджаном».
Он также еще раз выразил полную поддержку Латвией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в международно признанных границах: «Независимость и территориальная целостность являются краеугольными камнями правил, основанных на международном порядке, и очень важно поддерживать мирное сосуществование и диалог между странами. Мирный, стабильный и процветающий Южный Кавказ – наш общий интерес. Позвольте мне выразить свою решимость и дальше углублять отношения между нашими странами. В связи с этим я с нетерпением жду вашего визита в Латвию в 2024 году».