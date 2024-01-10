Президенты Азербайджана и Латвии обменялись письмами

Ильхам Алиев в своем послании отметил, что нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Латвией, основанный на сложившихся традициях дружбы и взаимного уважения, вызывает удовлетворение.

«За прошедший период наши двусторонние отношения укрепились и поднялись на уровень стратегического партнерства, наше сотрудничество во многих областях динамично развивалось, активизировались исторически сложившиеся контакты между нашими народами. Мы благодарны Латвии за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», - говорится в письме главы азербайджанского государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что «сегодня имеются хорошие возможности для развития сотрудничества между нашими странами и обогащения его новым содержанием»: «Верю, что мы успешно продолжим наши совместные усилия по развитию и расширению азербайджано-латвийских отношений дружбы и партнерства как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского союза, используя имеющиеся возможности ради благополучия наших народов. Надеясь на скорую встречу, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, мира и процветания дружественному народу Латвии».