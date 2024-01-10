В Гааге судят Израиль: обвиняют в геноциде палестинцев

The Insider передает, что после того как судьи были приведены к присяге, председатель суда Джоан Донохью зачитала обвинение. В иске, который подала Южно-Африканская Республика, Израиль обвиняется в нарушении Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой в 1948 году. В качестве первой меры ЮАР требует обязать Израиль немедленно прекратить военную операцию в секторе Газа.

В Международном суде ООН (International Court of Justice, ICJ) проходят слушания по иску против Государства Израиль, который обвиняется в «геноциде» из-за методов ведения войны в секторе Газа.

Британский адвокат Воан Лоу, представляющий ЮАР, подчеркнул, что подозрение в намерении уничтожить живущих в секторе Газа палестинцев как группу относится только к представителям израильского правительства, но не к еврейскому народу или гражданам Израиля.

В состав коллегии, которая рассматривает иск, входят 15 постоянных судей ICJ, а также по одному представителю от страны-истца и страны-ответчика: это бывший заместитель главного судьи ЮАР Дикганг Мосенеке и экс-председатель Верховного суда Израиля Аарон Барак.

Власти Израиля отвергают предъявленные обвинения, заявляя, что единственным способом самозащиты для государства является полное уничтожение ХАМАС. Представители Израиля выступят в ICJ в пятницу, 12 января.

Официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви сравнил иск с «кровавым наветом» — распространенной в прошлом практикой, когда евреев обвиняли в убийстве христианских детей и использовании их крови в мистических ритуалах. Также Леви обвинил ЮАР в том, что она пытается обеспечить «юридическое прикрытие» преступному режиму ХАМАС.

Министерство здравоохранения сектора Газа, контролируемое ХАМАС, утверждает, что за три месяца войны в регионе погибли более 23 тысяч человек и почти все население в 2,3 млн человек вынуждено было покинуть свои дома. ООН утверждает, что из-за блокады сектора Газа и острой нехватки еды, топлива и лекарств там началась гуманитарная катастрофа.