Медведев замахнулся «ядерной дубинкой»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сказал, что при недавних ударах ВС РФ по Украине использовались носители с разным наполнением, но пока кроме ядерного.

«Серия недавних интенсивных и результативных ударов по военным объектам противника на Украине, которые были нанесены Вооруженными силами РФ, подтверждает успешную и эффективную работу нашего оборонно-промышленного комплекса в течение всего 2023 года. Причем использовались, как известно, разные носители с разным наполнением. Ну, разве что кроме ядерного пока», – сказал Медведев, которого цитирует Интерфакс.