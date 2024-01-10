Латвия национализировала «Дом Москвы»

Парламент Латвии конституционным большинством утвердил закон о передаче «Дома Москвы» в Риге в собственность латвийского государства.

Как указано в документе, цель закона - гарантировать безопасность государства, в том числе не допустить и своевременно предотвратить угрозу демократическому государственному строю. За него проголосовали 70 из 100 депутатов.

На решение отреагировало посольство РФ в Риге, назвав его «правовым произволом и актом государственного грабежа».

«Дом Москвы» принадлежал правительству Москвы через государственное унитарное предприятие «Московский центр международного сотрудничества». После вступления в силу закона здание будет зарегистрировано на министерство транспорта Латвии, а лица, владеющие движимым имуществом, должны покинуть здание центра в течение семи дней.