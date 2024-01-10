В Украине не приняли законопроект о мобилизации

Кабинет министров Украины отозвал резонансный законопроект о новых правилах мобилизации из Верховной Рады. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

Украинские СМИ со ссылкой на источники также проинформировали, что скоро Кабмин подаст в Раду доработанный проект закона с учетом предложений от депутатов.

Законопроект о новых правилах мобилизации был внесен Кабмином в парламент 25 декабря. Документ предлагает разрешить украинским властям мобилизовать даже инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде и ограничивать права уклонистов, в том числе покинувших страну.