В России откажутся от врачебной тайны

Понятие «врачебной тайны» может полностью исчезнуть из столичных государственных клиник. Московским врачам для контроля во всех кабинетах поликлиник установят аудиозаписывающие устройства, пишет телеграмм-канал Baza.

По его данным, в конце 2023 года Департамент здравоохранения Москвы выпустил приказ, который позволит установить тотальную прослушку во время приёмов. Слушать пациентов планируется во всех кабинетах (кроме стоматологии). «Аудиоконтроль» позволит слушать, о чем врач разговаривал в течение дня с пациентами.

Чиновники требуют, чтобы медики вежливо и внимательно слушали, задавали уточняющие вопросы. В документе прописаны фразы, которые произносить во время приёма не рекомендуется. Например, нельзя подшучивать над пациентом и использовать слишком сложные медицинские термины. Врачам запретили говорить «здрасьте», «ясно», «ваша проблема», «молодой человек».

Все допустимые реплики прописали в алгоритме приёма: обращаться к пациенту только на «Вы», чётко проговаривать диагноз и разъяснять, что он означает. Когда лечение назначено и у пациента больше нет вопросов, с ним советуют доброжелательно попрощаться.

Записи перенаправят в Департамент здравоохранения Москвы и их оценят по десяткам специальных критериев.

Изданию в Депздраве подтвердили, что будут вести аудиозаписи приёмов в поликлиниках, но сообщили, что аудиоролики будут «обезличенными и не позволят идентифицировать конкретного пациента или врача». По словам представителей ведомства, аудиомониторинг якобы решили проводить по инициативе руководителей московских поликлиник, чтобы выявлять ошибки в проведении приёмов и разрабатывать программы повышения квалификации для персонала.