Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 18:29

Независимый кандидат в президенты США, бывший член Демократической партии Роберт Кеннеди-младший продолжает эксплуатировать «карабахский ребус» в своей провальной предвыборной кампании. Представителя знаменитой политической династии снова занесло, и он открыто заявил, что непременно «восстановит суверенитет Армении над Карабахом». Видимо, Кеннеди-младшему до сих пор не сообщили, что Карабах никогда не входил в состав Армении. Во время приема, устроенного Майком и Эвелиной Сарьян, лидерами армянской общины Южной Калифорнии, Кеннеди-младший пообещал, что его администрация использует всю мощь США для «укрепления суверенитета Армении над Карабахом и объединения древних армянских земель». Парадоксально, но оставив вне поля зрения борьбу за честь династии Кеннеди - американское правосудие по сей день засекретило значимые следственные документы по убийству отца и дяди Роберта-младшего, глашатай справедливости посвятил большую часть своей кампании проблемам далекого, маленького народа из плохо знакомого американцам региона под странным названием Кавказ. Цинично и глупо, но такова цена американской демократии!

Армянский национальный комитет Америки поделился выступлением скандального политика перед армянами Южной Калифорнии. Роберт Кеннеди заявил, что Карабах «являлся армянской землей с 200 года до нашей эры». Он также обвинил Азербайджан в «проведении этнической чистки» в Карабахе. Исполнительный директор ANCA Арам Амбрян приветствовал заявление кандидата в президенты и отметил, что «армянский вопрос важно сохранять в повестке дня президентской избирательной кампании США». Амбрян добавил, что «в потере Карабаха» виноваты как действующий президент Джозеф Байден, так и его главный соперник Дональд Трамп. Следует отметить, что это не первое выступление Роберта Кеннеди-младшего по армяно-азербайджанскому конфликту. В конце декабря аутсайдер избирательной гонки выпустил видеообращение продолжительностью в две с половиной минуты и заявил, что в случае прихода к власти США будут запущены все средства, чтобы вернуть армян в Карабах и дать им возможность «самим определить свою судьбу».

Армянская диаспора в США пытается сохранить «карабахский вопрос» в повестке дня с помощью всевозможных кандидатов в нынешней избирательной кампании. Армяне не рассчитывают на далекого от популистских заявлений Байдена, полностью погруженного в украинскую войну и бойню в Газе. Армянский вопрос противоречит и повестке дня фаворита Республиканской партии Дональда Трампа, ратующего за «американский изоляционизм». В этих условиях Спюрку приходится вовлекать в свою кампанию аутсайдеров гонки – будь то Кеннеди либо индус Вивек Рамасвами, известный громкими антиазербайджанскими заявлениями. Несколько дней назад Рамасвами вновь заметили на приеме, организованном лидерами армянской диаспоры в Огайо. Индус не преминул возможностью выступить с «зажигательной речью», дабы очаровать спонсоров своей бездарной кампании. Какую же цель преследуют лидеры армянской диаспоры, рекрутируя в свои пропагандистские кампании непроходных кандидатов? Похоже, диаспоре жизненно важно сохранять «армянский вопрос» в политической повестке США, прибегая к немощным кандидатам и их звонкому, но не значимому голосу.