В Польше громкий скандал: президент пытается освободить экс-главу МВД

Президент Польши Анджей Дуда считает, что его решение от 2015 года о помиловании экс-главы МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика до сих пор остается в силе. Об этом глава государства заявил в своем выступлении в связи с их арестом во вторник.

«Я все время стоял и стою на той позиции, что Мариуш Каминьский и его коллеги были помилованы (в 2015 году) в соответствии с Конституцией, и это помилование правомочно», - цитирует Анджея Дуду агентство РАР.

Президент признался, что он «глубоко потрясен» арестом Каминьского и Вонсика, которые «сели в тюрьму из-за действий польского правительства». Анджей Дуда также отметил, что «в последние дни происходят нарушения закона и польской Конституции».

Вечером в Варшаве запланирована крупная антиправительственная акция, ожидается до 50 тысяч человек. Президент призвал участников демонстраций и митингов в поддержку Каминьского и Вонсика сохранять спокойствие и избегать любых форм насилия.

Ранее сообщалось, что польская полиция задержала бывшего министра внутренних дел Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика в президентском дворце в Варшаве, они присутствовали там на церемонии назначения советников президента Анджея Дуды по его приглашению.