Уроженец Ташкента стал главным тренером сборной Азербайджана

О назначении было объявлено на сегодняшней встрече руководства Федерации атлетики Азербайджана во главе с Джавидом Гурбановым с тренерским составом.

Помимо главного тренера, были названы имена главного тренера по резервам (Назим Исрафилов), старшего тренера по спринту (Валентин Булычев), старшего тренера по прыжковым видам (Зияд Халфаев), старшего тренера по выносливости (Вугар Алескеров), старшего тренера по метанию (Эмиль Шахтахтинский), старшего тренера по регионам (Анар Юсифов) и тренера по резервам (Рагим Халилов).

Теперь уже бывший главный тренер сборной Бахруз Салехли, а также экс-тренеры по спринту и выносливости Тофик Алиев и Садых Садыхов продолжат трудиться в качестве консультантов.

Возвращаясь к персоне нового главного тренера национальной команды Хакима Ибрагимова, следует отметить, что 33-летний специалист родился в Ташкенте. В Баку семья Хакима переехала, когда ему было 10 лет. Ибрагимов, тренером которого был Джавид Хасполадов, в основном выступал в беге на дистанции 400 и 800 метров, а также пробовал свои силы в тройном прыжке.

В 2016 году Хаким принял участие в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где был гидом ряда спортсменов сборной Азербайджана. На Играх он помог Елене Чебану выиграть серебряную медаль в беге на 100 метров и бронзу в беге на 200 метров.