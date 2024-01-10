Зеленский призвал уехавших мужчин вернуться

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Таллине заявил, что для борьбы с российской агрессией и поддержки экономики его стране нужны украинцы призывного возраста, которые уехали за границу.

«Мы видим, что есть люди, которые нарушили украинские законы и уехали за границу. Если эти люди призывного возраста, то они должны быть в Украине и помогать Украине. Я не говорю о том, кто сейчас на фронте или кого нет на фронте, у нас есть соответствующий закон. Но это вопрос этики и морали», - заявил Зеленский.

Он отметил, что на одного солдата, сражающегося на фронте, нужны деньги 6-8 налогоплательщиков.

«Если вы находитесь в Украине, даже если вы не на передовой, если вы работаете и платите налоги, то вы тоже вносите свой вклад и защищаете страну. Но если вы призывного возраста и находитесь за границей, не платите налоги в Украине и выехали из страны нелегально, тогда возникают вопросы», - отметил президент Украины.

«Если мы хотим спасти Украину и Европу, то мы все должны подумать о том, как помочь Украине. Мы можем быть гражданами на поле боя или гражданами, которые работают и платят налоги. В противном случае денег на армию нет, и не останется никого, кто мог бы защитить Украину», - заявил президент Украины.