В Баку будут судить обидчика Минздрава и певицы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание по уголовному делу бывшего главного врача объединенной городской больницы №21 Сабунчинского района Баку Рауфа Исфандиярова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Сабины Мамедзаде были уточнены анкетные данные обвиняемого. В частности, стало известно, что Исфандияров занимал должность главврача вышеупомянутой больницы с апреля 2017 по май 2018 года.

Потерпевшими по делу признаны Минздрав, Государственный фонд социальной защиты и певица Дениз Асадова.

Ущерб, причиненный государству, оценивается в более чем 1 млн 646 тыс. манатов, а певице Д.Асадовой - 527 тыс. манатов.

Подготовительное заседание суда продолжится 25 января.

Отметим, что Рауфу Исфандиярову предъявлены обвинения по статьям 178.3.2, 179.2.3, 308.2, 311.3.2, 311.3.3, 320.1 и другим статьям Уголовного кодекса АР.