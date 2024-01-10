Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 19:39

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку премьер-министра Элизабет Борн, которая возглавляла правительство с мая 2022 года. Что, впрочем, не стало сенсацией, поскольку нынешнее состояние экономики страны достигло критической точки. И хотя утверждать, что виновата в этом только мадам Борн никто не берется, грехов у нее, по общему мнению, было намного больше, чем требовалось для досрочной отставки.

Достаточно напомнить, что Элизабет Борн применила статью Конституции за номером 49.3, которая позволила ей запускать процедуру принятия различных законопроектов, в том числе, утверждение бюджета Франции на 2024 год, без голосования в Национальном собрании. Невероятно, но факт: просвещенная Франция приняла государственный бюджет, проигнорировав мнение парламента. Действия Элизабет Борн, которая за полтора года пребывания в кресле премьер-министра 22 раза (!!) злоупотребила одной и той же статьей Конституции, дали достаточно ясную картину того, как выглядит сегодня демократия по-французски. За восемнадцать месяцев пребывания Борн у власти, цены на продовольствие во Франции, причем на такие продукты первой необходимости, как хлеб, молоко и мясо, выросли на 17,9 процента. Сети ведущих продовольственных магазинов объясняют это условиями, которые выдвигают производители продуктов питания, требующие продолжить повышение цен. Рост цен и снижение ВВП в ведущих странах Европы, в том числе, и во Франции, свидетельствует о трудностях, с которыми на фоне глобальных вызовов сталкивается экономика Европы.

В то же время, в 2023 году во Франции закрылись почти 55,5 тысячи компаний, что является максимумом с 2017 года. Об этом, в частности, говорится в докладе Центробанка Франции. Причем в большинстве случаев речь идет о малых и средних предприятиях (55.435 компаний), штат которых не превышает 250 человек. Параллельно число закрывшихся в прошлом году средних и крупных компаний со штатом свыше 250 человек, достигало 57 - вдвое больше, чем в предыдущем году. Безусловно, у мадам Борн были все причины уйти в отставку еще осенью, когда она, откровенно признавшись в одном из интервью, что стремительный рост цен может спровоцировать крах всей французской экономики, так и не решилась применить действенные инструменты и отказалась предоставлять субсидии для приоритетных направлений экономики. Хотя, если разобраться, именно в этом вины Борн в этом нет, поскольку денег в казне хронически не хватало. Итак, подав в отставку, премьер-министр Элизабет Борн взяла на себя ответственность за допущенные провалы. Но как же быть с парламентом Франции и, главное, с президентом страны, которые по все той же Конституции должны осуществлять контроль за действиями премьер-министра? Да никак! Подписав прошение Элизабет Борн об отставке, президент Эммануэль Макрон посчитал миссию контроля за действиями правительства выполненной, после чего продолжил заниматься тем, в чем ему нет равных – «грузить» своих соотечественников громадьем планов и неподкрепленными обещаниями.

Вначале Макрон был в числе самых красноречивых и восторженных сторонников расширения возобновляемых источников энергии. Потом, что называется, на голубом глазу стал убеждать французов, что атомная энергетика намного важнее. Но АЭС начинают простаивать, поскольку Макрон умудрился окончательно испортить отношения с основным поставщиком урана – Нигером. В 2017 году, впервые выиграв президентские выборы, Макрон обещал соотечественникам, что к концу первой каденции (то есть, к 2022 году) Франция полностью откажется от использования каменного угля. А когда выполнить его не удалось (возобновляемые источники энергии только начали развиваться, а атомные электростанции без урана вот-вот станут), дал слово, что страна откажется от угля, правда, теперь уже к 2027 году. Причем пообещал, ничем не рискуя, поскольку в 2027 году истекает срок второй каденции Макрона, а третья по Конституции не предусмотрена. Так что, проблемы с углем перейдут по наследству к его преемнику. Что же касается Нигера, да и вообще бывших колоний Франции в Африке, то, в отличии от экономики, полный провал французской дипломатии стал целиком и полностью «заслугой» президента Макрона, который не только лично курирует кадровых дипломатов МИД, но и формирует стратегию внешней политики Франции. Ту самую, в результате которой бывшие союзники Парижа в государствах «Черного континента», столкнувшись с угрозами военных переворотов и политических потрясений, переориентировали свою внешнюю политику в противоположную от Франции сторону – в Россию. А новый закон, ужесточивший для иностранцев правила иммиграции во Францию, лишь усугубил ситуацию.