Макрон поступил не по-французски ...не то что нынешнее племя
Президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку премьер-министра Элизабет Борн, которая возглавляла правительство с мая 2022 года. Что, впрочем, не стало сенсацией, поскольку нынешнее состояние экономики страны достигло критической точки.
И хотя утверждать, что виновата в этом только мадам Борн никто не берется, грехов у нее, по общему мнению, было намного больше, чем требовалось для досрочной отставки.
Достаточно напомнить, что Элизабет Борн применила статью Конституции за номером 49.3, которая позволила ей запускать процедуру принятия различных законопроектов, в том числе, утверждение бюджета Франции на 2024 год, без голосования в Национальном собрании.
Невероятно, но факт: просвещенная Франция приняла государственный бюджет, проигнорировав мнение парламента. Действия Элизабет Борн, которая за полтора года пребывания в кресле премьер-министра 22 раза (!!) злоупотребила одной и той же статьей Конституции, дали достаточно ясную картину того, как выглядит сегодня демократия по-французски.
За восемнадцать месяцев пребывания Борн у власти, цены на продовольствие во Франции, причем на такие продукты первой необходимости, как хлеб, молоко и мясо, выросли на 17,9 процента. Сети ведущих продовольственных магазинов объясняют это условиями, которые выдвигают производители продуктов питания, требующие продолжить повышение цен.
Рост цен и снижение ВВП в ведущих странах Европы, в том числе, и во Франции, свидетельствует о трудностях, с которыми на фоне глобальных вызовов сталкивается экономика Европы.
В то же время, в 2023 году во Франции закрылись почти 55,5 тысячи компаний, что является максимумом с 2017 года. Об этом, в частности, говорится в докладе Центробанка Франции. Причем в большинстве случаев речь идет о малых и средних предприятиях (55.435 компаний), штат которых не превышает 250 человек. Параллельно число закрывшихся в прошлом году средних и крупных компаний со штатом свыше 250 человек, достигало 57 - вдвое больше, чем в предыдущем году.
Безусловно, у мадам Борн были все причины уйти в отставку еще осенью, когда она, откровенно признавшись в одном из интервью, что стремительный рост цен может спровоцировать крах всей французской экономики, так и не решилась применить действенные инструменты и отказалась предоставлять субсидии для приоритетных направлений экономики.
Хотя, если разобраться, именно в этом вины Борн в этом нет, поскольку денег в казне хронически не хватало.
Итак, подав в отставку, премьер-министр Элизабет Борн взяла на себя ответственность за допущенные провалы.
Но как же быть с парламентом Франции и, главное, с президентом страны, которые по все той же Конституции должны осуществлять контроль за действиями премьер-министра?
Да никак!
Подписав прошение Элизабет Борн об отставке, президент Эммануэль Макрон посчитал миссию контроля за действиями правительства выполненной, после чего продолжил заниматься тем, в чем ему нет равных – «грузить» своих соотечественников громадьем планов и неподкрепленными обещаниями.
Вначале Макрон был в числе самых красноречивых и восторженных сторонников расширения возобновляемых источников энергии. Потом, что называется, на голубом глазу стал убеждать французов, что атомная энергетика намного важнее. Но АЭС начинают простаивать, поскольку Макрон умудрился окончательно испортить отношения с основным поставщиком урана – Нигером.
В 2017 году, впервые выиграв президентские выборы, Макрон обещал соотечественникам, что к концу первой каденции (то есть, к 2022 году) Франция полностью откажется от использования каменного угля. А когда выполнить его не удалось (возобновляемые источники энергии только начали развиваться, а атомные электростанции без урана вот-вот станут), дал слово, что страна откажется от угля, правда, теперь уже к 2027 году. Причем пообещал, ничем не рискуя, поскольку в 2027 году истекает срок второй каденции Макрона, а третья по Конституции не предусмотрена. Так что, проблемы с углем перейдут по наследству к его преемнику.
Что же касается Нигера, да и вообще бывших колоний Франции в Африке, то, в отличии от экономики, полный провал французской дипломатии стал целиком и полностью «заслугой» президента Макрона, который не только лично курирует кадровых дипломатов МИД, но и формирует стратегию внешней политики Франции. Ту самую, в результате которой бывшие союзники Парижа в государствах «Черного континента», столкнувшись с угрозами военных переворотов и политических потрясений, переориентировали свою внешнюю политику в противоположную от Франции сторону – в Россию. А новый закон, ужесточивший для иностранцев правила иммиграции во Францию, лишь усугубил ситуацию.
Эммануэль Макрон не смог также справиться с беспрецедентным ростом антисемитизма в стране, уровень которого особенно возрос в связи с нынешним конфликтом на Ближнем Востоке. По словам представителя правительства Оливье Верана, в крупных городах Франции зафиксированы случаи, когда на фоне антисемитских проявлений люди «более не решаются делать покупки в магазинах и заказывать такси».
А по сообщению газеты The Times of Israel, в период с 7 октября до середины ноября во Франции было зарегистрировано 1.500 антисемитских инцидентов, что в три раза больше, чем за весь 2022 год.
Атмосфера страха, в которой вынуждены жить французские евреи, а также адресованная им рекомендация властей «не афишировать в учебных заведениях и общественных местах свою национальную принадлежность», не украшает Французскую Республику, повсеместно позиционирующую себя, как «колыбель демократии». И такого рода «заслуг» у президента Макрона, к сожалению, очень много, всего не перечислить.
А потому, анализируя решение Элизабет Борн, невольно подумалось: если всего за полтора года эта женщина смогла понять, что не справляется с должностью премьер-министра, то почему же Эммануэль Макрон, занимающий кресло президента Французской Республики почти семь лет и наделавший куда больше ошибок, чем Элизабет Борн, не последует ее примеру? На родине легендарных трех мушкетеров столь благородный шаг – признать собственную несостоятельность и уйти в отставку с гордо поднятой головой, наверняка, был бы по достоинству оценен французами.
Впрочем, кто знает, может, в оставшиеся до завершения президентской каденции три года Макрон так и поступит…
Ну, а пока он назначил премьер-министром страны молодого политика Габриэля Атталя, супругом которого (именно супругом, это не описка) является Стефан Сежурне, депутат Европарламента, возглавляющий партию президента Макрона «Возрождение».
И этот самый супруг свежеиспеченного премьер-министра Франции – вот где, наконец, выясняется еще одна причина хронической идиосинкразии, которую вызывает у президента Макрона Азербайджан! - является одним из наиболее активных лоббистов интересов Армении и инициаторов ряда антиазербайджанских резолюций, принятых Европарламентом.
Круг замкнулся!