Али Асадов встретился с региональным директором ЮНИСЕФ

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов сегодня встретился с региональным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по странам Европы и Центральной Азии, представителем ЮНИСЕФ в Женевском офисе ООН и специальным координатором по вопросам беженцев и мигрантов в Европе Региной де Доминицис, сообщили в Кабинете министров.

На встрече было отмечено, что Азербайджан придает большое значение партнерству с ООН и ее учреждениями, в связи с чем сотрудничество с ЮНИСЕФ имеет особое значение.

Было подчеркнуто, что между Азербайджаном и ЮНИСЕФ существует долгосрочное и эффективное партнерство, охватывающее различные сферы. Отмечено, что защита и обеспечение прав детей в Азербайджане находятся в центре внимания, за прошедший период страна присоединилась к ряду международных документов в этой сфере, включая Конвенцию ООН о правах ребенка. В 2020 году была принята «Стратегия Азербайджанской Республики в отношении детей на 2020-2030 годы» и 5-летний план деятельности в этих рамках.

На встрече также обсуждались просвещение в связи с минной угрозой на освобожденных от оккупации территориях, возможности сотрудничества в других сферах.