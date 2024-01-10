«Гюленовцы» собирались устроить госпереворот в Кыргызстане

В письменном заявлении Госкомитета национальной безопасности говорится, проведена операция против группы, готовившей свержение власти путем народного восстания.

В заявлении сообщается, что был задержан человек, якобы готовивший народное восстание, и подозреваемый, якобы планировавший перевести деньги на некоторые счета в США.

В заявлении утверждается, что это Имамидин Ташов и Тилекмат Куренов, в отношении которых был выписан ордер на обыск по обвинению в «подготовке к силовому захвату власти». Подозреваемые дали показания, что Ташов был финансистом подготовки и организаций, направленных на свержение власти.

В заявлении отмечается, что в рамках операции были проведены обыски в домах, где проживал Ташов, изъяты автомобили класса люкс, деньги и драгоценности.

Государственный комитет национальной безопасности поделился фотографиями операции и обысков.

На одной из фотографий внимание привлекла книга под названием «Дорожные просчеты», написанная главарем FETÖ Фетуллахом Гюленом.