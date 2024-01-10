«Гюленовцы» собирались устроить госпереворот в Кыргызстане
Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана провел операцию против группы, готовившей свержение власти путем народного восстания, сообщает агентство «Анадолу».
В письменном заявлении Госкомитета национальной безопасности говорится, проведена операция против группы, готовившей свержение власти путем народного восстания.
В заявлении сообщается, что был задержан человек, якобы готовивший народное восстание, и подозреваемый, якобы планировавший перевести деньги на некоторые счета в США.
В заявлении утверждается, что это Имамидин Ташов и Тилекмат Куренов, в отношении которых был выписан ордер на обыск по обвинению в «подготовке к силовому захвату власти». Подозреваемые дали показания, что Ташов был финансистом подготовки и организаций, направленных на свержение власти.
В заявлении отмечается, что в рамках операции были проведены обыски в домах, где проживал Ташов, изъяты автомобили класса люкс, деньги и драгоценности.
Государственный комитет национальной безопасности поделился фотографиями операции и обысков.
На одной из фотографий внимание привлекла книга под названием «Дорожные просчеты», написанная главарем FETÖ Фетуллахом Гюленом.
Имамидин Ташов был задержан Комитетом в ноябре 2023 года по жалобе владельцев недвижимости, а в декабре отпущен под залог.
В видеоролике, опубликованном в ночь на 9 января, Ташов, кандидат на президентских выборах 2021 года, выдвинул различные обвинения в адрес сил безопасности и использовал фразу «Вы перешли черту».
Комитет выдал ордер на арест Ташова, который владеет строительной компанией в Кыргызстане.
Другой находящийся в розыске Тилекмат Куренов был задержан по обвинению в организации незаконных демонстраций и покинул страну после того, как был освобожден в октябре.