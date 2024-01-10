США ввели новые санкции против России

США внесли в санкционный список директора российской государственной авиакомпании «224-й летный отряд» Владимира Михейчика, сообщается в соответствующих документах Министерства финансов США.

Помимо Михейчика, Минфин ввел рестрикции в отношении двух юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом РФ, а также трех самолетов, связанных с российской военно-транспортной авиацией.