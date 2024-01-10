Закрытая российско-белорусская граница. Что теряет Азербайджан?
Российско-белорусская граница закрыта для водителей третьих стран, в том числе тех, кто занимается международными грузоперевозками. Об этом сообщили в пограничных управлениях Федеральной службы безопасности по Смоленской и Брянской областям. Сообщается, что запрет вступил в силу с 8 января.
В сообществе для дальнобойщиков появилась информация о том, что водители-международники из третьих стран, включая страны-члены ЕАЭС, согласно международным нормам и национальному законодательству Российской Федерации могут прибывать в Россию и покидать ее через многосторонние пункты пропуска, открытые для международных сообщений. Требование распространяется в том числе на грузовые перевозки.
Таким образом, пересечение российско-белорусской границы гражданами третьих стран будет рассматриваться сотрудниками пограничной службы России как нарушение установленного порядка пересечения государственной границы Российской Федерации (Федеральный закон от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-1 «О государственной границе Российской Федерации»).
Это нововведение рекомендуется учитывать при организации и планировании международных перевозок, в том числе в случае привлечения к перевозкам водителей из третьих стран.
Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев 11 января заявил, что данное ограничение, введенное на российско-белорусской границе, противоречит документам об Евразийском экономическом союзе.
По его словам, Казахстан обратится с официальной жалобой в Евразийскую экономическую комиссию по вопросам ограничения передвижения через общую границу России и Беларуси.
«Известны проблемы, связанные с трудностями наших перевозчиков. Мы ситуацию держим на контроле, идут переговоры с нашими коллегами, российской и белорусской сторонами, по поводу того, что это ограничивает свободу передвижения товаров. 8 января начало действовать это требование. Если в таком порядке мы этот вопрос не урегулируем, то мы в официальном порядке будем его выносить как барьер на рассмотрение органов комиссии. Мое личное мнение - это барьер, препятствующий передвижению товаров», - сказал министр на брифинге в сенате в четверг.
Министр подчеркнул, что «решение, принятое коллегами из России и Беларуси, препятствует передвижению товаров, и это также его личное мнение».
Закрытие белорусско-российской границы для грузоперевозчиков третьих стран ударит и по работе азербайджанских водителей, занимающихся международными грузоперевозками. В соответствии с санкциями, введенными Европейским Союзом в отношении России, российским перевозчикам запрещен въезд на территорию Союза. Это открыло новые возможности для азербайджанских грузоперевозчиков, которые могли перевозить грузы из России в Европу через Беларусь, а также грузы из Европы в Азербайджан и Турцию через российско-белорусскую границу.