Закрытая российско-белорусская граница. Что теряет Азербайджан?

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 20:14

Российско-белорусская граница закрыта для водителей третьих стран, в том числе тех, кто занимается международными грузоперевозками. Об этом сообщили в пограничных управлениях Федеральной службы безопасности по Смоленской и Брянской областям. Сообщается, что запрет вступил в силу с 8 января. В сообществе для дальнобойщиков появилась информация о том, что водители-международники из третьих стран, включая страны-члены ЕАЭС, согласно международным нормам и национальному законодательству Российской Федерации могут прибывать в Россию и покидать ее через многосторонние пункты пропуска, открытые для международных сообщений. Требование распространяется в том числе на грузовые перевозки.

Таким образом, пересечение российско-белорусской границы гражданами третьих стран будет рассматриваться сотрудниками пограничной службы России как нарушение установленного порядка пересечения государственной границы Российской Федерации (Федеральный закон от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-1 «О государственной границе Российской Федерации»). Это нововведение рекомендуется учитывать при организации и планировании международных перевозок, в том числе в случае привлечения к перевозкам водителей из третьих стран. Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев 11 января заявил, что данное ограничение, введенное на российско-белорусской границе, противоречит документам об Евразийском экономическом союзе. По его словам, Казахстан обратится с официальной жалобой в Евразийскую экономическую комиссию по вопросам ограничения передвижения через общую границу России и Беларуси.