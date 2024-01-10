Госдеп о хороших отношениях с Азербайджаном

Вашингтон поддерживает мир и нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, заявил на онлайн-брифинге для иностранных журналистов помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

«Мы поддерживаем мирное соглашение, достижение прочного и достойного мира между сторонами. Нас воодушевляет то, что у двух стран есть здоровая мирная повестка», - заявил американский дипломат.

Он сказал, что у США хорошие отношения в сферах политики, экономики и безопасности с Азербайджаном и Арменией.

«Мы считаем, что достижение мира между сторонами создаст возможности для регионального экономического развития».

Американский дипломат подчеркнул, что мир принесет пользу народам региона.