Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 20:31

Важно учесть, что для каждой страны концепция гео- и макроэкономических векторов силы международного транспортного коридора "Север-Юг" имеет свои измерения. Для Баку в направлении Юга — это не только отношения с таким крупным и непростым соседом как Иран, но и опора на арабские монархии Персидского залива. В последние годы в силу ряда объективных закономерностей наиболее тесные, стратегические отношения Азербайджан выстроил с Объединенными Арабскими Эмиратами.

В едином русле! Во всем, что касается усилий, связанных со снижением стратегической зависимости от нефтяных доходов, правительство Абу-Даби является лидером среди стран-экспортеров нефти. На сегодняшний день ОАЭ, в целом, занимают на Ближнем Востоке ведущие позиции по развитию наукоемких и инновационных секторов экономики. В 2024 году Центробанк ОАЭ прогнозирует рост экономики на 4,3 процента и замедление инфляции на 2,8 процента. А в ближайшие 10 лет, согласно новой программе развития страны, разработанной в 2022 году, правительство ОАЭ планирует удвоить ВВП, увеличить объём экспорта на 800 миллиардов дирхамов, а также войти в «десятку» ведущих государств мира по уровню развития научных инноваций и привлечения зарубежных кадров. Для Азербайджана это весьма существенный опыт, которым ОАЭ может и, судя по всему, будет активно делиться. Мы уже не раз писали о том, что одна из ключевых задач азербайджанской экономики заключается в продолжении усилий по диверсификации экспорта и перестройке энергетического комплекса под системы возобновляемой генерации электроэнергии.

Опять-таки, ОАЭ преодолели на этом маршруте много этапов, достигнув значительных результатов. Развивая взаимодействие и стратегическое сотрудничество с Дубаем, Азербайджан, в целом, получает мощного технологического партнёра, равноценного по своему уровню компаниям из западных альянсов, но без характерных для них квазиидеологических "привязок" либерального характера, оказывающих влияние на политическую жизнь. В этой связи важно отметить, что Баку рационально оценивает перспективы взаимодействия с западным миром, а также риски, возникающие в этом векторе, когда углубление технологического и экономического взаимодействия постепенно увязывают с обязательным переходом на либеральные стандарты внутриполитической жизни. Результаты такого подхода, если выйти за скобки красивых деклараций, приводят, как правило, к печальным последствиям... В этом плане в лице компаний из ОАЭ Азербайджан находит партнёров, которые, с одной стороны, движутся в едином политическом русле, а с другой, исповедуют в своих национальных культурах те же консервативные ценности. Вместе в XXI век! Повседневные условия и экономические вызовы в Персидском заливе и регионе Каспийского моря в значительной мере повторяют друг друга. Разница лишь во времени, на протяжение которого ОАЭ реализует задачи технологической модернизации, а также в том военно-экономическом интересе, который государства Запада концентрировали в течение десятилетий ХХ века на монархиях Персидского залива. Траектория развития Азербайджана во многом повторяет путь ОАЭ. Последние годы, в связи с активным развитием в Дубае автомобильной промышленности, растет необходимость производства пресной воды, которая также нужна для продолжения нефтедобычи и переработки. Другими словами, потребность ОАЭ в энергоресурсах растет в геометрической прогрессии.

Схожие процессы, связанные с развитием нефте- газохимии, расширением объемов аграрной переработки и развитием городской среды Баку, идут и в Азербайджане, имеющим сходную с ОАЭ численность населения (как известно, в прошлом году Азербайджан перешёл отметку в 10 миллионов человек, а население ОАЭ насчитывает 10 миллионов 600 тысяч). Увеличивается и численность населения столиц. Например, ожидается, что численность населения Дубая, составляющая сегодня 3,5 миллиона человек, возрастет к 2040 году до 5,8 миллиона. Население же Баку, согласно оценкам нового Генплана развития столицы Азербайджана, прогнозируется к 2040 году в пределах 2,88-3,17 миллиона человек. Понятно, что для поддержания высокого уровня жизни в обеих столицах требуется всё больше и больше электроэнергии. В ходе визита в Азербайджан президента ОАЭ Мухаммада ибн Заид Аль Нахайяна компаниями ADNOC и SOCAR было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве, а Министерство энергетики Азербайджана и Министерство инвестиций ОАЭ подписали меморандум о взаимопонимании по инвестиционному сотрудничеству по проектам передачи электроэнергии. Меморандум предусматривает изучение инвестиционных возможностей по проектам строительства на суше солнечных электростанций мощностью 2 ГВт, ветряных электростанций мощностью 2 ГВт, строительства на море ВЭС мощностью 6 ГВт, а также по таким новым направлениям, как проекты "солнечных крыш" для автономного энергоснабжения домов и кварталов в новых жилых комплексах. Будет создана группа по разработке технических обоснований производства в Азербайджане "зеленого водорода", "зеленого аммиака", синтетического метана и устойчивого авиационного топлива (Sustainable aviation fuel, SAF). Также была подписана "Дорожная карта" для сооружения в Азербайджане на суше солнечных и ветряных электростанций мощностью 1 ГВт, которая также предусматривает мероприятия, необходимые для строительства в 2024-2027 годах одной электростанции на энергии ветра и двух - на энергии солнца. К слову, стоимость производства солнечной энергии в Дубае является одной из самых низких в мире. При этом проект по "солнцефицированию» жилых домов пока только развивается. Планируется, что солнечные батареи на крышах всех зданий в ОАЭ появятся только к 2030 году.

На сегодняшний день в ОАЭ две солнечных электростанции и 10 действующих экологически чистых ТЭС, за счет которых государство получает 95 процентов электроэнергии. На завершающем этапе строительства находится атомная электростанция Барака в Абу-Даби, где в сентябре 2022 года был запущен реактор третьего энергоблока, а в ближайшее время ожидается подключение к сети еще одного реактора. Помимо этого, в Персидском заливе на 44 процента завершено возведение ГАЭС (гидроаккумулирующая электростанция), работающей от солнечной энергии. Особенностью энергетического комплекса ОАЭ является объединение с водоснабжением региона. Не секрет, что из-за климатических условий в этой стране ограничены водные ресурсы, а потому приходится опреснять морскую воду – процесс весьма дорогостоящий, который требует огромного количества электроэнергии. Для создания высокоэффективного экономического комплекса правительство Объединенных Арабских Эмиратов строит дополнительные ГЭС, на которых параллельно запускает опреснительные установки. Этот опыт также может быть использован в Азербайджане, где низменные районы страны и сельское хозяйство страдают от дефицита пресной воды.

Каспийская стратегия ОАЭ Для ОАЭ Азербайджан – это, прежде всего, расширение влияния на север, в регион Каспийского моря, в сторону пространства ЕАЭС и российской экономики. Но не только. Азербайджан может стать мостом для товаров из Персидского залива в Восточную Европу и на многие рынки в регионе. Во всяком случае, именно такое мнение высказал государственный министр внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед Аль Зейуди в одном из интервью по итогам визита в Азербайджан. По информации источников в Дубае, за последние пять лет торговля между Азербайджаном и ОАЭ, увеличившись на 270 процентов, превысила 10,2 миллиарда дирхамов (2,777 миллиарда долларов). За этот же период объем ненефтяной торговли между двумя странами вырос более чем втрое (980 миллионов долларов только в 2022 году). Также, по словам источника в правительственной делегации ОАЭ, есть много секторов, представляющих хорошие возможности для инвестиций как в ОАЭ, так и в Азербайджане, включая сектор услуг, недвижимость, продовольственную безопасность и сектор логистики.