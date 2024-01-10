Финляндия об открытии границы с Россией

Хельсинки продлевает закрытие восточной границы с Россией еще на месяц - до 11 февраля, объявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен в четверг, 11 января, пояснив, что данное решение продиктовано соображениями национальной безопасности.

«Национальная безопасность остается критически важным вопросом для Финляндии», - цитирует слова Рантанен телерадиокомпания Yle.

Глава МВД признала, что закрытие границы негативно сказывается на проживающих в Финляндии россиянах и лиц с двойным гражданством, но отметила, что ситуация на границе с просителями убежища не изменилась, и угроза гибридного влияния сохраняется.

До этого стало известно, что Финляндия вновь закрывает границу с Россией. Контрольно-пропускные пункты «Ваалимаа» и «Ниирала» прекратили свою работу вечером 15 декабря, через день после открытия. Причина - возобновившийся наплыв беженцев, который в финском Министерстве внутренних дел связали с «влиянием иностранной державы».