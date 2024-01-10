Латвия подготовила для Украины артиллерию и боеприпасы

Латвия подготовила новый пакет помощи для Украины, включающий в себя артиллерию и боеприпасы. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на пресс-конференции в Риге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я сегодня информировал президента Украины о следующем пакете помощи, который включает гаубицы, боеприпасы, противотанковое оружие, устройство связи, экипировку и т.д.», - сказал Ринкевичс.

Он добавил, что объем помощи Латвии уже составляет 1% ВВП страны и превысил сумму в 600 млн евро. Латвийский президент напомнил, что его страна обязалась возглавить Коалицию дронов в рамках формата «Рамштайн».

«Сегодня будет также подписан меморандум о сотрудничестве в военной сфере. Мы видим возможность производить дроны, которые так необходимы украинским военным. А также будет межправительственное соглашение о помощи Украине», - добавил он.