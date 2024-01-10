Блинкен назвал лучший способ изолировать Иран

Работа Израиля с регионом и создание условий для формирования палестинского государства – лучший способ изолировать Иран. Об этом заявил 11 января госсекретарь США Энтони Блинкен, который завершает ближневосточное турне.

«Это лучший способ изолировать Иран и его прокси», – отметил он, передает Al Arabiya.

Блинкен добавил, что США сосредоточены на том, чтобы убедиться, что ситуация на Западном берегу «не взорвется».