Блинкен назвал лучший способ изолировать Иран
Работа Израиля с регионом и создание условий для формирования палестинского государства – лучший способ изолировать Иран. Об этом заявил 11 января госсекретарь США Энтони Блинкен, который завершает ближневосточное турне.
«Это лучший способ изолировать Иран и его прокси», – отметил он, передает Al Arabiya.
Блинкен добавил, что США сосредоточены на том, чтобы убедиться, что ситуация на Западном берегу «не взорвется».
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