Большинство каталонцев не хотят отделяться от Испании

Более половины жителей Каталонии выступают против выхода региона из состава Испании, сообщают СМИ со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного местным Институтом политических и социальных наук.

По данным агентства, исследование проводилось в период с 31 октября по 20 ноября 2023 года. Всего ответить на соответствующие вопросы согласились порядка 1,2 тыс. человек.

В результате аналитики установили, что 39,5 процента жителей Каталонии хотели бы разорвать отношения с Испанией. Однако большинство респондентов — 52,5 процента — не поддерживают выход автономного сообщества из состава королевства.