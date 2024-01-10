Где Россия готовит провокацию?

Кремль давно проводит политику дестабилизации внутренней ситуации в Молдове, но сейчас может готовить провокацию в Приднестровье. Целью могут быть как враждебные действия против прозападного правительства Молдовы под предлогом защиты «соотечественников за рубежом», так и удар по экспорту Украины, налаженному вдоль западного побережья Черного моря, несмотря на выход России из зерновой сделки прошлым летом.

Об этом пишут в ежедневной сводке аналитики Института изучения войны (ISW).

Власти России и Приднестровья в последние дни активизировали обвинения в отношении Молдовы — от заявления президента сепаратистского региона Вадима Красносельского, что «милитаризация» Молдовы угрожает Приднестровью, до вызова молдавского посла в МИД с целью выразить протест против «недружественных действий», включая «политически мотивированное преследование российских и русскоязычных СМИ» и «случаи дискриминации российских граждан» при их въезде в Молдову.

Как рассказывала осенью Financial Times президент Молдовы Майя Санду, в страну из Москвы ввозили наличные и «тысячи» выпущенных в Дубае банковских карт, чтобы подкупить избирателей и добиться прихода к власти пророссийских сил на местных выборах в ноябре. Молдавские власти старались пресечь эти действия. Еще в феврале 2023 г. американские, европейские и украинские чиновники предупреждали, что Россия пытается свергнуть прозападное правительство Молдовы.

Теперь же в Приднестровье может готовиться провокация, полагают аналитики ISW, тем более что российский МИД обвинил Молдову в планах помочь НАТО в подготовке украинских военнослужащих. В Москве пригрозили считать это непосредственным участием Кишинева в военном конфликте на стороне Украины.

Еще одной причиной для дестабилизации ситуации может быть стремление Москвы подорвать зерновые поставки Украины. Хотя Молдова не выходит к черноморскому побережью, Приднестровье располагается неподалеку от него. Между тем, в конце прошлого года поставки по новому морскому коридору, организованному в сентябре, превысили 10 млн тонн, которые были вывезены более чем 300 судами. Половину составила сельскохозяйственная продукция, также за рубеж отправляются металлы и другое сырье.

В 2023 г. через румынский порт Констанца прошли рекордные 36 млн тонн зерна, из них около 40% — поставки из Украины, сообщило 10 января агентство Reuters.