Путина обвинили в нарушении Конституции

Секретные указы о досрочном помиловании и снятии судимости с осужденных за уголовные преступления нарушают права потерпевших и противоречат Конституции. Эти действия могут привести к резкому всплеску уголовных преступлений — как со стороны помилованных уголовников, так и со стороны потерпевших от их действий граждан. Такие выводы содержатся в докладе, подготовленном аналитиками Фонда поддержки пострадавших от преступлений (ФПП).

В преамбуле документа авторы ссылаются на Основной закон РФ, который гласит, что в России не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Между тем принятые законодательные акты для целей так называемой СВО фактически ограничили права потерпевших, гарантированные им ст. 52 Конституции, сетуют составители доклада.

Предлагая новое основание для прекращения уголовного дела и уголовного преследования, инициаторы актов о досрочном помиловании «не учли права потерпевших от преступлений и не предусмотрели обязательное условие в виде примирения или заглаживания причиненного преступлением вреда потерпевшему, которое содержится в уже существующих процессуальных основаниях прекращения уголовного дела и уголовного преследования».

По мнению правозащитников, отсутствие таких изменений может спровоцировать рост количества преступлений. «При этом отсутствие самой возможности для восстановления социальной справедливости, гипотетически, также могло бы спровоцировать ответную внеправовую уголовно наказуемую реакцию со стороны пострадавшего человека», — подчеркивается в докладе ФПП.

Отдельно авторы документа отмечают, что в ст. 85 УК РФ использован именно термин «лицо, отбывшее наказание», а не «лицо, освобожденное от наказания», «помилованное лицо» и т. п. То есть актом помилования судимость может быть снята только с лица, уже отбывшего уголовное наказание. «Вместе с тем в открытых источниках и в государственной автоматизированное системе „Правосудие“ размещены тексты судебных решений по различным категориям дел, из которых следует, что в 2022 году президентом РФ неоднократно принимались указы о помиловании (освобождении от уголовного наказания) лиц [понесших] наказание в виде лишения свободы с одновременным снятием судимости».

Также аналитиков ФПП настораживает тот факт, что осужденные, изъявившие желание участвовать в войне в Украине, в отличие от мобилизованных граждан и военнослужащих по контракту, получили значительную преференцию в виде определенного срока участия в «СВО», после которого они могут спокойно покидать зону ее проведения.

Особое внимание в докладе уделено сообщениям СМИ об особо тяжких насильственных преступлениях, совершенных освобожденными заключенными, ранее вполне оправданно получившими значительные сроки изоляции от общества за опасные и особо опасные преступления.

«В данном ключе полагаем, что значительная поддержка одной категории граждан не должна сказываться на правовом положении другой. Такое положение не только существенно ущемляет в правах законопослушных граждан, пострадавших от преступлений, либо содействующих правосудию, но и создает бывшим преступникам режим наибольшего благоприятствования», — констатируют составители доклада. По их мнению, неспособность правоохранительной и судебной систем эффективно восстанавливать нарушенные права граждан и компенсировать причиненный ущерб порождают недоверие государственной власти, социальную напряженность в обществе и правовой нигилизм, которые в итоге и приводят к внеправовой реакции на совершенное преступление и на самого преступника, а в некоторых случаях и к самосудам.