Вашингтон верит в Баку и Ереван

Соединенные Штаты верят в возможность установления прочного мира между Баку и Ереваном, заявил на брифинге первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

«Мы по-прежнему верим, что прочный мир между Арменией и Азербайджаном возможен. Это то, над чем департамент продолжит работать. Координатор Луи Боно, государственный секретарь и другие активно продолжают этим заниматься», - отметил он.