Стало известно, сколько россиян поддерживают Путина

Президент России Владимир Путин не пользуется безоговорочной поддержкой россиян моложе 30 лет, следует из результатов опроса, проведенного компанией NORC при Чикагском университете. Только 53% граждан этого возраста готовы проголосовать за действующего главу государства, который собрался баллотироваться на пятый срок, 47% предпочли бы другого кандидата.

Самыми активными сторонниками Путина являются россияне старше 60 лет. Поддержать президента на мартовских выборах планируют 73% из них. В целом голосовать за Путина собираются две трети населения страны, при этом его кандидатуру чаще поддерживают женщины (70%), чем мужчины (61%).

Вместе с тем в России существует запрос на изменение политического ландшафта. Так, 74% респондентов заявили, что в стране должна быть оппозиция действующей власти. Однако несмотря на то, что большинство выступает за перемены, мнения по поводу их срочности расходятся: 42% считают, что время для этого уже пришло, 46% уверены в обратном.

Россиян спросили и об отношении к начатой Путиным войне в Украине, которая продолжается уже почти два года. Как выяснилось, ее поддерживают 63% граждан. В основном респонденты аргументировали свою позицию «угрозами со стороны НАТО».

62% считают, что с Россией несправедливо обращаются на мировой арене, еще 64% опрошенных рассматривают войну в Украине как цивилизационную борьбу между Россией и Западом, 68% выражают опасения по поводу распространения в стране «пропаганды ЛГБТ». Тем не менее 34% граждан обеспокоены тем, что конфликт может перерасти в прямую конфронтацию с НАТО.

Несмотря на то, что 67% россиян одобряют внешнюю политику Путина, его руководство внутренними делами вызывает вопросы — только 58% считают, что пока президенту удается удерживать ситуацию в стране на плаву. Подавляющее большинство — 80% граждан — пожаловались на отсутствие роста благосостояния, отметив, что их уровень жизни остался прежним или снизился с начала войны в Украине.

Россияне назвали главными национальными проблемами коррупцию и состояние экономики: 55% опрошенных выражают беспокойство по поводу этих факторов. 65% тех, кто отмечает ухудшение своего материального положения, винят в этом рост цен.

Основными источниками новостей для россиян являются телевидение (57%) и социальные сети (51%). Использование VPN (виртуальных частных сетей) для обхода блокировок контента остается относительно низким: эта технология востребована лишь у 20% граждан.

Телефонный опрос проводился на русском языке в период с 13 по 21 ноября 2023 года по всей территории России. Социологи также обзванивали жителей аннексированного Крыма, однако оккупированные территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей Украины из исследования исключили.