Зеленский: Украина уничтожила 12 самолетов за раз

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о находящемся на вооружении ВСУ дальнобойном оружии, которым за день сбили 26 российских вертолетов и 12 самолетов. Об этом украинский лидер заявил во время общения с представителями балтийских медиа в Риге.

Глава украинского государства рассказал о рисках затягивания странами Запада предоставления Украине необходимого вооружения. Как отметил Зеленский, надо понимать, как помощь влияет на ситуацию на фронте, и стоит понимать риски задержки помощи. По его словам, задержка влияет, но определенно не положительно.

«Партнеры знают, что некоторое оружие, которое они нам дали, некоторое, я не буду сейчас говорить какое, но партнеры, слушая, понимают: некоторым дальнобойным оружием, которое нам дали, мы уничтожили 26 вертолетов за сутки, 12 самолетов, которые поднимались и били потом ракетами, против которых эти системы и работали. Мы 12 уничтожили за раз. Просто было чем», - подчеркнул Зеленский.

В этой связи он сказал, что встает второй вопрос: «Да, мы вам передадим. И мы говорим: очень вас благодарим. Но есть некоторая задержка, и они пришли через три месяца».

«Я не могу пока говорить о наших потерях. Но возьмите эти потери за два года и затем разделите просто на кварталы, и поймете, сколько людей мы потеряли за те три месяца. Это как просто говорю о дальнобойном оружии или об оружии ПВО.

Потому что я считаю, что дальнобойное оружие, которое уничтожало российские самолеты, которые поднимались нас бомбить - это не война. Это была наша защита. И это дальнобойное оружие - это не была атака любого. Это часть противовоздушной обороны Украины, потому что мы уничтожали их, которые атаковали нас и которые контролировали полностью небо», - подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что задержки в поставках оружия приводят к большой гибели людей, которых убивает Россия. Также он рассказал, как системы ПВО от партнеров помогают сохранять жизнь украинцев.

«От партнеров мы хотели бы, чтобы они были сугубо реалистами и понимали, как эти сроки влияют на риски и потери, что у нас есть», - сказал Зеленский.

В этой связи он выразил благодарность всем партнерам за предоставление средств противовоздушной обороны, которые «предоставили возможность бороться за жизнь и выживать». В частности, речь идет о главных системах противовоздушной обороны - Patriot, Nasams, Iris-T и Hawk.

«Есть еще много разных вещей, которые чем-то помогают. Но если мы говорим о серьезных ракетных ударах там, где 100 + (о поражении вражеских целей на расстоянии более 100 км) или о (сбитии) десятка «Кинжалов» за одни сутки (баллистика), или о сбитии дронов - 200 ударов на голову людям, детям, военным и всем, то без Patriot невозможно выжить», - сказал Зеленский.

В то же время, по его словам, если бы Украине дополнительно еще дали семь таких систем, то люди в Харькове, Херсоне и Одессе не погибали бы.

«Можно с этим нормально жить? Я честно вам скажу, откровенно: я как человек не понимаю этого», - сказал Зеленский.