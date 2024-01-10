Запад продал России больше запрещенных товаров, чем Китай

Российский импорт товаров двойного назначения, подпадающих под санкции Вашингтона и его союзников, с января по октябрь прошлого года составил почти $9 млрд - всего на 10% ниже уровня, который предшествовал полномасштабному вторжению в Украину в феврале 2022 года, пишет Politico.

При этом анализ показателей российской торговли показал, что за первые 10 месяцев прошедшего года западные компании поставили 48% боевых компонентов, что превышает 45%, приходящихся на долю Китая. Такие выводы содержатся в докладе группы Ермака-Макфола и Киевской школой экономики.

Список производителей товаров двойного назначения, полученных Россией в 2023 году, возглавляет американский полупроводниковый гигант Intel. За ним следует китайская Huawei. Далее в топ-10 входят американские компании Analog Devices, AMD, Texas Instruments, IBM и Dell. Таким образом, почти половина «боевых» товаров, закупленных Россией в течение первых трех кварталов 2023 года, приходится на долю производителей, штаб-квартиры которых расположены в странах, которые ввели экспортный контроль, отмечает издание.