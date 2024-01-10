США прекратили поставки оружия Украине
Вашингтон прекратил поставки оружия и военной техники Украине в связи с отсутствием бюджетных средств на такие программы, заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«Да. Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование. Критически важно, чтобы Конгресс США действовал по этому запросу на выделение дальнейших бюджетных средств для Украины, касающемуся национальной безопасности, чтобы мы получили дальнейшее финансирование. Помощь, которую мы оказывали, теперь со скрипом остановилась. Необходимость в предоставлении Киеву новых американских вооружений сейчас острая, особенно в зимние месяцы», - добавил Кирби.