Зеленский: Россия не боится убивать гражданских

Российское военное руководство будет пытаться добиться в войне против Украины неких успехов перед переизбранием Владимира Путина с целью информационной кампании. Поэтому до марта россияне, скорее всего, попытаются провести продвижения, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга с представителями балтийских СМИ в Латвии.

«Они (российские войска) будут готовить контрнаступальные действия? Да, они будут. Когда? Понимая, что человек готовится к выборам, примерно понятно, что они хотят каких-то маленьких тактических побед, чтобы информационно поднимать перед и готовиться к чему-то глобальному или массовому после», - отметил глава государства.

По мнению Зеленского, примерно так можно спрогнозировать действия российских войск на фронте в ближайшие недели и месяцы.

Вместе с тем украинский президент отметил, что на самом деле интервенты, несмотря на распространение слухов и кремлевских пропагандистских нарративов, «ничего не смогли оккупировать и реально продвинуться».

«Они сложный враг, они не боятся убивать гражданских, поэтому это сложный враг... Они могут разрушить все и тогда заходить - такая тактика», - высказался Зеленский по поводу возможности большей эскалации в театре военных действий.

Президент добавил, что ситуация на фронте «очень сложная, потому что нам не хватает оружия».

«Они накапливают войска? Накапливают. Они сказали, что возьмут Авдеевку? Они ее не взяли. Они хотят это сделать? Да», - добавил он.

Также Зеленский пояснил, что враг по-прежнему имеет контроль над небом Украины, поэтому у Сил обороны «нет широких шагов вперед».