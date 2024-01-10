В Германии призывают: хватит жаловаться на Тофика Бахрамова!
С легендарного финала футбольного чемпионата мира 1966 года прошло уже почти 58 лет, но знаменитый «гол Тофика Бахрамова» вспоминают и обсуждают до сих пор, особенно в Германии.
Немецкий журналист Питер Унфрид призывает немцев наконец-то забыть о том матче, в котором сборная ФРГ проиграла Англии со счетом 2:4, а решающим при счете 2:2 стал спорный мяч, засчитанный после уверенной подсказки азербайджанского лайнсмена Тофика Бахрамова.
Шло дополнительное время - 101-я минута финала. Англичанин Джеффри Херст нанес удар, мяч ударился о перекладину, затем опустился вниз и вылетел в поле. Швейцарский главный арбитр Готфрид Динст обратился за помощью к Бахрамову, который не сомневался, что мяч пересек линию ворот: «Гол, гол, гол!».
«Англия стала чемпионом мира, а Западная Германия проиграла, - пишет Унфрид в статье под названием «Больше не нужно жаловаться на гол на «Уэмбли» – мяч был в воротах!». - Это было почти 60 лет назад, но в Федеративной Республике люди до сих пор с большим рвением клянутся, что удар Херста на «Уэмбли» «не попал в цель», то есть мяч не пересек полностью линию ворот.
Тогдашний федеральный президент Генрих Любке был единственным немцем, который сказал: «Мяч был в воротах!». Его до сих пор за это винят даже больше, чем за его нацистское прошлое.
И тот факт, что Бахрамову поставили статую перед национальным стадионом Азербайджана – Республиканским стадионом имени Тофика Бахрамова - также вызывает фантазии о насилии у пацифистских, мультикультурных футбольных фанатов. Стоит опасаться, что к годовщине финала - 30 июля - вновь бесчисленное количество раз во всех доступных ракурсах будет показано, что гола там на самом деле не было.
Какой в этом смысл, кроме самодовольного чувства удара в спину, напоминающего, что наша немецкая команда не потерпела поражение на футбольном поле, а была якобы обманута позорным советским русским азербайджанского происхождения и предана трусливым швейцарцем? Реваншизм закончился. Силезия тоже больше не будет нашей. Слава Богу, этого больше никто не хочет. И эта игра тоже окончена, ребята. Ее не отменят и не переиграют. Сетовать на несправедливость вы уж точно не можете, потому что в футболе побеждает не справедливость, а победитель».
Автор пишет, что провел опрос среди немцев: готовы ли они перестать жаловаться на Бахрамова и на то, что мяч в том финале был засчитан неправильно?
«В ответ – огромное возмущение. По двум причинам: во-первых, «гола там не было», а во-вторых, «англичане глупы», - пишет Унфрид.
Немецкий журналист напоминает, что после 1966 года Англия больше ничего не выигрывала – ни чемпионаты мира, ни чемпионаты Европы. А Германия потом победила на трех мундиалях и трех Евро.
«Так что пора преодолеть реваншизм, несправедливость, снобизм и ограниченность определений и продемонстрировать суверенитет и величие тех, кто может себе это позволить. Кстати, всем известно, что гол засчитывается, когда судья дает свисток? Поздравляем и празднуем, дорогие англичане: мяч был в воротах!», - заключил автор.
От себя добавим, что при помощи современных технологий британский телеканал Sky Sports доказал, что Тофик Бахрамов принял верное решение. Однако в Германии не верят в объективность английской телекомпании.