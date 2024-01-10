С легендарного финала футбольного чемпионата мира 1966 года прошло уже почти 58 лет, но знаменитый «гол Тофика Бахрамова» вспоминают и обсуждают до сих пор, особенно в Германии.

Немецкий журналист Питер Унфрид призывает немцев наконец-то забыть о том матче, в котором сборная ФРГ проиграла Англии со счетом 2:4, а решающим при счете 2:2 стал спорный мяч, засчитанный после уверенной подсказки азербайджанского лайнсмена Тофика Бахрамова.

Шло дополнительное время - 101-я минута финала. Англичанин Джеффри Херст нанес удар, мяч ударился о перекладину, затем опустился вниз и вылетел в поле. Швейцарский главный арбитр Готфрид Динст обратился за помощью к Бахрамову, который не сомневался, что мяч пересек линию ворот: «Гол, гол, гол!».

«Англия стала чемпионом мира, а Западная Германия проиграла, - пишет Унфрид в статье под названием «Больше не нужно жаловаться на гол на «Уэмбли» – мяч был в воротах!». - Это было почти 60 лет назад, но в Федеративной Республике люди до сих пор с большим рвением клянутся, что удар Херста на «Уэмбли» «не попал в цель», то есть мяч не пересек полностью линию ворот.

Тогдашний федеральный президент Генрих Любке был единственным немцем, который сказал: «Мяч был в воротах!». Его до сих пор за это винят даже больше, чем за его нацистское прошлое.

И тот факт, что Бахрамову поставили статую перед национальным стадионом Азербайджана – Республиканским стадионом имени Тофика Бахрамова - также вызывает фантазии о насилии у пацифистских, мультикультурных футбольных фанатов. Стоит опасаться, что к годовщине финала - 30 июля - вновь бесчисленное количество раз во всех доступных ракурсах будет показано, что гола там на самом деле не было.