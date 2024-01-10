Зеленский потроллил критикующего Украину американского губернатора

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями балтийских медиа в Риге заявил, что 70% американских средств на оружие для Украины остались в США. Они были направлены именно на оборонное производство. Так Зеленский отреагировал на критические заявления губернатора Флориды Рона Десантиса о предоставлении помощи Украине.

«Де Сантис может изменить свою позицию и давать миллионы на наших военных. Но он и такие как он отказались помогать нашим военным с заработной платой и сказали, что это вопрос сугубо Украины. Можно громко говорить о том, что мы защищаем общие ценности, защищаем демократию, а потом говорить: на военных мы не можем, потому что мы страна НАТО, и мы не можем поддерживать войну», - сказал украинский лидер.

Он подчеркнул, что эти деньги давали не на заработную плату военных. Украине требовалась помощь с бюджетом, а в бюджете распределяется, куда эти деньги идут.

«Де Сантис должен знать. Он человек молодой, и наверняка он еще не понимает, что такое поддерживать пенсионеров во время войны. Но большинство денег, которые нам давали Соединенные Штаты Америки на оружие – это миллиарды, и я им очень благодарен – двухпартийной поддержке и президенту Байдену - но более 70% этих денег осталось в Соединенных Штатах Америки. И это знают люди, которые нам помогали этим оружием, потому что оно не бесплатное. И эти деньги получали предприятия Соединенных Штатов Америки. И эти деньги получали там люди. И я думаю, что американские пенсионеры тоже. А когда Де Сантис станет пенсионером, а мы одержим победу в этой войне, я также ему лично помогу финансовой благодарностью за то, что нам Соединенные Штаты помогали, нашим пенсионерам», – подчеркнул Зеленский.