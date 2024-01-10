Американский разведывательный самолёт RC-135W направился в сторону Йемена. Также в небе над Дубаем замечен бомбардировщик B2 Spirit.

В то же время сообщается, что ВС Йемена приведены в полную боевую готовность в ожидании ударов Запада.

«Мир должен подготовиться к новостям о поражении Америки, и я заявляю об этом со всей гордостью, что мы будем топтать Америку ногами, а также атаковать их военные базы», - заявил представитель руководства хуситов Абдулсалам Джахаф. В то же время в иракском сопротивлении добавили, что «если Йемен подвергнется нападению, мы со всей силой нанесем удар по американским военным базам, разбросанным по всей Западной Азии».

Стало известно, что Саудовская Аравия разрешила военным самолетам США и Великобритании использовать свое воздушное пространство для ударов по Йемену. Саудовские СМИ сообщают, что самолеты США и Великобритании находятся вблизи воздушного пространства Йемена.

Представители Ирана и Сирии заявили о безоговорочной поддержке Йемена.

Все военные объекты Саудовской Аравии приведены в боевую готовность. ОАЭ и Израиль привели свои вооруженные силы и средства ПВО в боевую готовность.