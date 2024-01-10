Война на морях продолжается. В этот раз иранцы сделали все сами, обошлось без участия хуситов и на морском участке, где хуситы не «работают».

Танкер St Nikolas был захвачен вооруженными людьми в черной военной униформе и масках в пятидесяти морских милях от оманского порта Сохар и перегнан в иранские территориальные воды. Судно следовало из иракского порта Басра в Турцию, в Алиагу, со 145 тысячами тонн нефти. У танкера греческий владелец, оно ходит под флагом Маршалловых островов и экипаж состоит из восемнадцати филиппинцев и одного грека.