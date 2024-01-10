Война на морях
Война на морях продолжается. В этот раз иранцы сделали все сами, обошлось без участия хуситов и на морском участке, где хуситы не «работают».
Танкер St Nikolas был захвачен вооруженными людьми в черной военной униформе и масках в пятидесяти морских милях от оманского порта Сохар и перегнан в иранские территориальные воды. Судно следовало из иракского порта Басра в Турцию, в Алиагу, со 145 тысячами тонн нефти. У танкера греческий владелец, оно ходит под флагом Маршалловых островов и экипаж состоит из восемнадцати филиппинцев и одного грека.
Судя по всему, иранцы осуществили акт возвращения танкера, который раньше ходил под названием Suez Rajan и был в апреле конфискован американцами с 980 тысячами баррелей иранской нефти на борту за нарушение санкционного режима, участвуя в тайной транспортировке и продаже Корпусом стражей исламской революции иранской нефти в Китай: недалеко от Сингапура осуществлялась перезагрузка нефти с танкера на танкер. Конфискованное судно поступило в распоряжение Министерства юстиции США, груз был реализован, а танкер переименован. Тогда Иран заявил, что этот недружественный шаг США «не останется без ответа».
Иранское информационное агентство Fars сообщило, что захватчики действовали по судебному ордеру, возвращая «ранее украденное американцами».
Обострение набирает обороты. Накануне произошла беспрецедентная атака на суда в Красном море со стороны хуситов, когда британские и американские корабли сбили 21 цель: дроны, противокорабельные и баллистические ракеты. На вопрос о том, какие будут предприняты ответные меры, британский министр обороны ответил: «Увидите».
Смотрим.