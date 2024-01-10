Йемен угрожает Вашингтону и Лондону

Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену. Об этом заявил замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази.

"Наша страна подверглась массированной военной агрессии со стороны американских кораблей, подводных лодок и истребителей. Несомненно, Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену", - приводит его слова ливанский телеканал Al Mayadeen.