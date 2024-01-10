В Баку пройдет новый футбольный турнир FIFA Series

Отдел спорта

ФИФА дает старт новому футбольному проекту под названием FIFA Series.

Международная федерация футбольных ассоциаций решила по возможности заменить товарищеские матчи на межконтинентальные турниры с участием национальных сборных. Они будут проходить на разных континентах и в них будут участвовать по четыре команды.

Одно из первых подобных соревнований пройдет в том числе и в Баку. Вместе со сборной Азербайджана в нем выступят представитель Европы Болгария, представитель Африки Танзания и представитель Азии Монголия.

Более подробная информация о FIFA Series будет предоставлена позже.