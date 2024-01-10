В Баку пройдет новый футбольный турнир FIFA Series

Международная федерация футбольных ассоциаций решила по возможности заменить товарищеские матчи на межконтинентальные турниры с участием национальных сборных. Они будут проходить на разных континентах и в них будут участвовать по четыре команды.

Одно из первых подобных соревнований пройдет в том числе и в Баку. Вместе со сборной Азербайджана в нем выступят представитель Европы Болгария, представитель Африки Танзания и представитель Азии Монголия.

Более подробная информация о FIFA Series будет предоставлена позже.