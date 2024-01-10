Икрам Нур, автор haqqin.az 10:06

Как уже сообщал ранее haqqin.az, авиация и боевые корабли США и Великобритании в ночь на пятницу, 12 января, нанесли массированные удары по группировке повстанцев-хуситов в Йемене с использованием ракет «Томагавк». Наивные хуситские «парни» изначально не поняли, с чем они играют. Все думают, что нефть – это чуть ли не основной источник богатства и заработка. А есть ли рынки, сопоставимые по объему находящихся там живых денег? Есть. И это вовсе не оружие и не наркотики, а рынок грузовых перевозок (Cargo Shipping Market), в прошлом году его объем составил 2,35 триллиона долларов, и за 6 лет, к 2030 году, он вырастет до 4 триллионов долларов.

Вот с чем решили поиграться хуситы, начав косплеить Эдварда «Черную Бороду» Тича, Фрэнсиса Дрейка и прочих капитанов бладов под лозунгом «солидарности с палестинцами», и создавая угрозу морским торговым путям. С ними, как и с их иранскими спонсорами, попытались вначале договориться миром, объяснить по-хорошему, чьи интересы они затрагивают, и что в игры взрослых им лезть не стоит, пусть возятся в своей йеменской «песочнице». Даже небольшие деньги предлагали в качестве отступных. Но те закусили удила, требовали нечто несуразное – вроде и много денег, и в приложение к ним международного признания движения в качестве законной власти. Но любой шантаж требует ювелирного хождения по грани, переступить которую в любой момент очень легко. Они этого не поняли, и проведение карательной экспедиции стало неизбежным. Вопрос заключался только в том, что Вашингтону крайне не хотелось в этой ситуации в одиночку взваливать на себя роль «мирового полицейского», он хотел выступить во главе международной коалиции. И пауза в реакции на игры хуситов была вызвана как раз тем, что американцы эту коалицию сколачивали. Как только на этом направлении наметился успех и в нее помимо США вошли британцы, австралийцы, голландцы, канадцы и Бахрейн, пришло время «Томагавков».

Удары минувшей ночью нанесены, в частности, по портовому городу Ходейда и столице Йемена Сане. А целями для них являлись тренировочные базы хуситов и склады оружия, в частности, беспилотников-камикадзе. В большинстве провинций Йемена, находящихся под контролем движения хуситов «Ансарулла», объявлена мобилизация, в ходе которой «под ружье» может встать, как горделиво говорят лидеры хуситов, от 1,5 до 6 миллионов мужчин. Вот только вопрос: зачем это надо? И что это в военном плане дает? Нет, не приходится сомневаться, что эту толпу народа хуситы действительно соберут и даже вооружат легким стрелковым оружием. Но ведь их кормить надо, катом – легким наркотиком, на котором «сидят» 90% йеменских мужчин – обеспечивать придется. Только зачем? Наземную операцию международная антипиратская коалиция пока не планирует.