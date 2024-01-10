Удары США по Йемену спровоцировали рост нефти

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 2,4%, до $73,75 за баррель. В течение 12 января нефтяные цены могут подняться еще на пару долларов в зависимости от масштаба эскалации в Йемене, оценили собеседники Forbes на азиатских рынках.

Стоимость эталонного сорта нефти Brent выросла на 2,5%, превысив $79 за баррель, на фоне ударов американских и британских войск по базам хуситов в Йемене, пишет Bloomberg.

Главным риском для колебаний цен является прямое вовлечение Ирана в конфликт, что поставит под угрозу добычу и маршруты доставки нефти в регионе, в котором добывается около трети мирового потребления топлива. Как пишет Bloomberg, нынешняя ситуация становится причиной возвращения премии за военные риски при продаже нефти, которая снижалась по причине замедления спроса и увеличения предложения стран, не входящих в ОПЕК+.

Эскалация конфликта влечет за собой появление препятствий для торговли нефтью и необходимость изменить маршруты танкеров, указал глава отдела стратегии сырьевых товаров в ING Groep NV Уоррен Паттерсон. «Однако больший риск заключается в том, что угрозы распространятся за пределы Персидского залива. Хотя мы считаем, что риск этого невелик, последствия будут значительными», — предупредил эксперт.

Цена на Brent прибавила $2–3 вследствие геополитических рисков на Ближнем Востоке, премия может существенно вырасти в случае усиления перебоев в поставках, оценивают в Citigroup. При этом аналитики Standard Chartered считают, что сейчас цена на нефть занижена как минимум на $10 за баррель.