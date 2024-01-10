Саудовская Аравия сделала заявление

Саудовская Аравия призвала к сдержанности и рекомендовала избегать эскалации после ударов США и Великобритании по объектам группировки хуситов в Йемене, следует из заявления МИД королевства в соцсети Х.

«Королевство подтверждает важность сохранения безопасности и стабильности в районе Красного моря, где свобода судоходства является международным требованием в интересах всего мира, и призывает к сдержанности, избежанию эскалации в свете происходящих в регионе событий», — говорится в сообщении.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Бахрейна, Австралии, Нидерландов и Канады нанесли удары по объектам в Йемене, контролируемым хуситами. В ответ на удары западной коалиции вооруженные силы Йемена начали массовый запуск ракет класса «земля — земля». Президент США Джо Байден назвал совершенные удары оборонительными и прямым ответом на нападения хуситов на грузовые суда в Красном море. Он также пообещал «без колебаний при необходимости принять дальнейшие меры». В ответ хуситы пригрозили ударами по военным базам США и Великобритании на Ближнем Востоке.