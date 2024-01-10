Американцы не смогли убедить арабов

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время ближневосточного турне не смог убедить арабские страны, включая Египет, Катар, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию, присоединиться к международной коалиции по противостоянию угрозе со стороны йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил портал Semafor со ссылкой на источники.

Как указали арабские чиновники, ОАЭ и Саудовская Аравия, которые воспринимаются как «особенно важные партнеры в борьбе против хуситов», не заинтересованы в том, чтобы поддерживать возобновление военных операций. Египет и Катар также не намерены присоединяться к подобным операциям, поскольку это может выглядеть как выступление на стороне Израиля и его западных союзников в ближневосточном конфликте.

Semafor уточнил, что пока из стран Ближнего Востока к планам Вашингтона выступить против хуситов присоединился только Бахрейн.