ЦИК назвал число наблюдателей на президентских выборах в Азербайджане

Число лиц, которые будут наблюдать за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, уже достигло 20 тысяч, заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на заседании круглого стола на тему «Обеспечение избирательного права граждан».

M.Панахов упомянул, что, по прогнозу, число наблюдателей превысит 50 тысяч.

7 февраля 2024 года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. 17 человек обратились за подтверждением выдвижения своей кандидатуры на пост президента. Число зарегистрированных кандидатов в президенты достигло 7 человек.