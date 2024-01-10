Концепт Теймура Куцеба «Новая национальная идея Азербайджана», или «Как в воду глядел» VOL. 2

В нескольких интервью, в уже далеких для нас 2020 и 2021 годах, наш гость поднимал темы развития Карабах ского региона и Азербайджана в целом, высказывал свое видение по поводу возможных направлений движения. Тем интереснее сейчас нашим читателем взглянуть, что же сбылось из предсказаний господина Куцеба и что может быть предсказано на ближайшие несколько лет.

О том, какой может быть новая национальная идея Азербайджана и какие прогнозы Куцеба сбылись спустя несколько лет, в ретроспективном интервью с нашим постоянным экспертом Теймуром Куцеба.

«Нашей главной национальной идеей было освобождение наших территорий… и мы добились этого. Конечно, у меня есть свои мысли по поводу дальнейшего развития, и во многих случаях они будут решающими. Однако мне бы хотелось, чтобы дискуссии по вопросу нашей основной национальной идеи и представлений относительно нашего будущего развития происходили и в обществе — среди политиков, политологов, ученых, представителей интеллигенции. То есть какими должны быть основные национальные идеи в связи с нашим будущим развитием. Это должно быть темой общественных обсуждений». Так сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

− (смеется) Тогда позвольте и мне ответить вам словами из прошлого: конечно же, никакой информацией заранее я не обладал, это было и есть сугубо мое видение – мое мнение. Я бы не называл себя «провидцем» даже несмотря на то, что 99% процентов сказанного мной в 2020 и 2021 нашло свое отражение в реальности. Однако я рад, что мои прогнозы, взгляды и мнение совпадают со стратегией государства в этом направлении.

- Господин Куцеба, позвольте повторить вопрос, который мы уже задавали в 2021 году: скажите, вы обладали некой инсайдерской информацией о подобных планах либо вас уже можно назвать инновационным «провидцем»?

- Тогда, прежде чем перейти к основному вопросу, а именно концепту новой национальной идеи Азербайджана, который вы предлагаете, позвольте начать со «взгляда в прошлое». Что из того, о чем вы говорили несколько лет назад, сбылось и как так получилось?

- Я высказывал свои идеи, мнение и свое видение на основании опыта и знаний, которые я приобрел по большей степени живя, учась и работая в Азербайджане – поэтому нет ничего удивительного в том, что большинство моих прогнозов сбылось. Это так называемый «коллективный разум», мы все, каждый Азербайджанец так думает, видит и ощущает, а я всего лишь озвучил эти мысли вслух. Я не думаю, что стоит еще раз пересказывать все те вопросы, которые мы с вами обсуждали несколько лет назад, благо «интернет все помнит», поэтому заинтересованный читатель всегда сможет подробно изучить предысторию.

Вкратце же, в 2020 году мы обсуждали Covid-19 и Карабах – тогда я говорил, какие преимущества нам принес Covid-19, перекинув нас на 10 лет вперед по дороге цифровизации. А также как и в какую сторону может развиваться Карабахский регион для мирного и безопасного будущего. А в 2021 году мы обсуждали уже сбывшийся прогноз по поводу Агентства развития медиа, его возможной роли в обществе и полномочиях.

Уже сейчас, из 2024 года, можно смело говорить о том, что 99% обсуждаемых нами вопросов решились именно в том ключе, в котором мы их обсуждали. Covid-19, несмотря на большие потери и страдания, принес нам и благо развития и диджитализации; Карабахский регион развивается по пути инноваций и зеленых технологий; ну а Агентство развития медиа-таки выдает лицензии и аккредитации; занимается регулированием информационной повестки и развитием медиасубъектов.

- В таком случае можем перейти к основному вопросу, а именно концепту новой национальной идеи Азербайджана – что это вообще такое и зачем она нужна?

- В первую очередь, давайте проясним, зачем «национальная идея» вообще нужна? Народ в целом, а, в частности, государство и бизнес, должны иметь один единый, общий вектор развития с достаточно четко обозначенной одной или несколькими целями. В свою очередь, эти цели должны отвечать желаниям и удовлетворять потребностям большинства так, чтобы они были «родными» целями.

«Национальная идея» представляет собой общую концепцию, которая определяет основные ценности, принципы и цели нации или государства. Она служит своего рода ориентиром, обеспечивая единство и идентичность общества.

Поставленные цели должны быть амбициозны, но реалистичны и достижимы. Цели должны быть четко обозначены, просты в понимании широким массам и иметь всегда элемент «индивидуальности для каждого». Эти цели должны приводить к развитию всего общества, всех его отраслей и государства в целом.

Тогда и только тогда происходит сплочение нации. Появляется понимание, почему мы делаем сейчас то, что делаем. Что нам предстоит сделать потом. Почему приходится преодолевать какие-то трудности. Куда в конце концов мы идем и что в итоге получим.

Без наличия же четкой национальной идеи происходит как в известной басне про лебедя, рака и щуку: государство, бизнес и граждане в целом – все с благими намерениями, но тянут страну в разные стороны. А при таком раскладе ни о каком успешном, долгосрочном развитии речи идти не может.

Если уже прямо совсем простым языком, то национальная идея позволит нам ответить на вопрос: «Что и как мне лично делать сейчас, чтобы моим детям и внукам жилось хорошо после».

- Что может дать качественно сформулированная и общепринятая национальная идея и на что стоит ориентироваться?

Лично для себя я бы выделил 8 основных аспектов, на которые мы должны ориентироваться, принимая национальную идею и формируя ее цели:

Единство и идентичность: Национальная идея должна создать общий нрав, который способствует единству нации, включая общие ценности, культурные черты, язык или исторические переживания. Мобилизация: Национальная идея должна служить мобилизующей силой для достижения общих целей и преодоления трудностей. Она должна стимулировать гражданскую активность и поддержку важных инициатив. Легитимность власти: Формулирование ясной национальной идеи должно придать легитимность правительству, предоставляя обществу общие цели и ценности, которые могут служить основой для законов и политических решений. Привлечение инвестиций и развитие: Национальная идея должна способствовать привлечению инвестиций, так как она создает позитивный образ страны или нации, что может быть важно для экономического развития. Внутренняя стабильность: Национальная идея должна включать в себя стремление к внутренней стабильности и безопасности. Обеспечение закона и порядка, защита прав граждан и создание устойчивого общества — это основные компоненты, способствующие общей безопасности. Внешняя безопасность: Национальная идея должна также включать в себя стремление к обеспечению безопасности на международной арене. Включать в себя поддержку мирных отношений, участие в международных союзах, а также обеспечение национальной обороны. Экономическое развитие: Она должна обеспечить экономическое процветание. Это включает в себя разработку стратегий для устойчивого роста, создание рабочих мест, привлечение инвестиций и обеспечение благосостояния граждан. Социальное развитие: Национальная идея обязана также фокусироваться на социальном развитии, таком как образование, здравоохранение и социальная защита. Эти аспекты способствуют улучшению качества жизни нации.

- Но разве возможно в таком случае вместить десятки, а то и сотни различных целей, необходимых для развития нации в одну простую и понятную национальную идею?

- Во-первых, да, возможно и с переменным успехом на протяжении столетий это делали различные империи и государства. А во-вторых, можно начать от простого к сложному, сначала определить горизонт прогнозирования, скажем 20-50 лет, потом понять, куда в этот период будет двигаться человечество в целом, какие вызовы и сложности ждут население земли, далее необходимо понять, какая в этом «спектакле» отведена роль Азербайджану, или вообще что нужно сделать, чтобы оставить за собой на эти годы какую-либо значимую роль. Далее уже разбить это видение на понятные цели, посмотреть на все это издалека, и эврика! – вот и вырисовывается национальная идея.

Национальная идея может быть формулирована как обществом во главе с общественными лидерами, так и формироваться естественным образом через историю, культуру и социальные ценности народа. К примеру, у нас уже была национальная идея – территориальная целостность и возвращение оккупированных территорий – это как раз идея, сформированная естественным образом через историю, культуру и социальные ценности народа.

Теперь же нам предстоит сформировать новую - обществом во главе с общественным лидером.

- С горизонтом планирования все более-менее понятно, вопрос только в том, куда в это время будет развиваться человечество?

- Тут никакого секрета нет, сотни тысяч ученых уже давно об этом говорят: нас ждут энергетические, экологические, гуманитарные и военные вызовы, с которыми предстоит справляться всему человечеству. Вот пара примеров: что делать, когда нефть и газ кончатся (а они рано или поздно закончатся)? Количество питьевой воды на планете ограничено – что будет, когда мы все используем и загрязним так, что не сможем использовать дальше? Изменения климата – замерзнем или поджаримся, и как выжить? Еды на всех не хватит, как и места на планете, если продолжим экспоненциальный рост, что делать? Космические лучи, метеориты, землетрясения и прочие естественные катаклизмы – как подготовиться и выжить? Природные ресурсы на планете Земля исчерпаемы, что потом?

Я уже не говорю про эпидемии, войны и прочие вызовы, которые окружают нас не в далекой перспективе, а здесь и сейчас.

На эти и многие другие вопросы предстоит ответить человечеству, чтобы выжить как вид. На что-то Азербайджан может повлиять в какой-то мере глобально, к чему-то просто надо быть готовым, а возможно и то, что мы можем сделать: изменить или улучшить для всего человечества. В конце концов, не надо забывать, что в первую очередь наш дом – это планета Земля, а мы все, без разницы какой национальности или гражданства – земляне.

- С глобальным видением тоже как-то разобрались, но как, по-вашему, теперь это перенести на нас и разбить на цели с точки зрения Азербайджана и его развития?

- Частично можем взять «как есть» - наша экономика зависит в большей степени от ископаемых ресурсов, они в свою очередь рано или поздно закончатся, значит, надо диверсифицировать экономику – вот и первая цель. Энергетический сектор тоже зависит от нефти и газа в большей степени – вот и вторая цель, зеленая энергетика и возобновляемые источники энергии. И так можно продолжать, масштабируя глобальные вопросы под наши локальные вызовы. С другой стороны, у нас есть и свои повестки, например, устойчивое и безопасное развитие Карабахского региона – вот и еще одна цель.

В целом, внимательный читатель уже может уловить ощущение того, что «ведь государство уже начало движение во всех этих направлениях» и не только. Все верно! Многие из целей уже давно обозначены, какие-то из них уже расписаны. Проблема как раз-таки в том, что они пока не всем нам «родные», т.к. не объединены общей национальной идеей. Нет того самого вектора, куда бы все двигались одновременно, об этом и говорил наш уважаемый президент.

- Каково направление, которое вы считаете, больше всего подходит для постановки национальной идеи?

- Отвечу словами известного Купера: «Мы начинаем забывать, кто мы такие. Исследователи, первооткрыватели, а не землеройки». Абсолютно все правительства и страны в мире понимают, что рано или поздно нам придется выйти за пределы нашей планеты, а возможно, и за пределы солнечной системы, потому что ничто не вечно. Да, это, конечно, вопрос ближайших столетий, но не начнем уже сейчас, рискуем остаться за бортом истории в будущем.

Я предлагаю поднять голову и взглянуть на звезды – откуда мы пришли, куда мы уйдем и к чему нам стоит стремиться.

- Так и какой концепт национальной идеи вы предлагаете?

Название: «Великое Наследие. Верный Путь. Восхождение к звездам». Сокращенное «3В». Слоган: «С надеждой – вперед!»

Великое Наследие: Сохранение и продвижение уважения к историческому и культурному наследию, которое является основой азербайджанской идентичности. Сохранение и развитие исторических и культурных ценностей и памятников как важного ресурса для будущих поколений. Призыв к уважению и сохранению многонациональности и культурного разнообразия как основы единства и стабильности.

Верный Путь: Продвижение толерантности и сотрудничества с многонациональными соседями, восприятие богатства культурного многообразия как силы. Продвижение активной и миролюбивой роли на мировой арене, выстраивание партнерских отношений с разными странами. Забота об окружающей среде и переход к зеленым технологиям, чтобы обеспечить устойчивое будущее. Создание условий для социальной справедливости, поддержка разнообразных общественных инициатив и защита прав граждан. Формирование инновационной и устойчивой экономики с уклоном в разнообразие секторов, включая технологии, энергетику и туризм. Инвестиции в образование и науку с целью формирования высококвалифицированных кадров и стимулирования научных исследований. Интеграция цифровых технологий во все сферы общества, включая образование, здравоохранение, производство и государственное управление. Создание цифровой экосистемы, способствующей росту IT-отрасли, улучшению государственного управления и обеспечению комфортной жизни граждан.