Концепт Теймура Куцеба «Новая национальная идея Азербайджана», или «Как в воду глядел» VOL. 2
«Нашей главной национальной идеей было освобождение наших территорий… и мы добились этого. Конечно, у меня есть свои мысли по поводу дальнейшего развития, и во многих случаях они будут решающими. Однако мне бы хотелось, чтобы дискуссии по вопросу нашей основной национальной идеи и представлений относительно нашего будущего развития происходили и в обществе — среди политиков, политологов, ученых, представителей интеллигенции. То есть какими должны быть основные национальные идеи в связи с нашим будущим развитием. Это должно быть темой общественных обсуждений». Так сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.
О том, какой может быть новая национальная идея Азербайджана и какие прогнозы Куцеба сбылись спустя несколько лет, в ретроспективном интервью с нашим постоянным экспертом Теймуром Куцеба.
В нескольких интервью, в уже далеких для нас 2020 и 2021 годах, наш гость поднимал темы развития Карабахского региона и Азербайджана в целом, высказывал свое видение по поводу возможных направлений движения. Тем интереснее сейчас нашим читателем взглянуть, что же сбылось из предсказаний господина Куцеба и что может быть предсказано на ближайшие несколько лет.
- Господин Куцеба, позвольте повторить вопрос, который мы уже задавали в 2021 году: скажите, вы обладали некой инсайдерской информацией о подобных планах либо вас уже можно назвать инновационным «провидцем»?
− (смеется) Тогда позвольте и мне ответить вам словами из прошлого: конечно же, никакой информацией заранее я не обладал, это было и есть сугубо мое видение – мое мнение. Я бы не называл себя «провидцем» даже несмотря на то, что 99% процентов сказанного мной в 2020 и 2021 нашло свое отражение в реальности. Однако я рад, что мои прогнозы, взгляды и мнение совпадают со стратегией государства в этом направлении.
- Тогда, прежде чем перейти к основному вопросу, а именно концепту новой национальной идеи Азербайджана, который вы предлагаете, позвольте начать со «взгляда в прошлое». Что из того, о чем вы говорили несколько лет назад, сбылось и как так получилось?
- Я высказывал свои идеи, мнение и свое видение на основании опыта и знаний, которые я приобрел по большей степени живя, учась и работая в Азербайджане – поэтому нет ничего удивительного в том, что большинство моих прогнозов сбылось. Это так называемый «коллективный разум», мы все, каждый Азербайджанец так думает, видит и ощущает, а я всего лишь озвучил эти мысли вслух. Я не думаю, что стоит еще раз пересказывать все те вопросы, которые мы с вами обсуждали несколько лет назад, благо «интернет все помнит», поэтому заинтересованный читатель всегда сможет подробно изучить предысторию.
Вкратце же, в 2020 году мы обсуждали Covid-19 и Карабах – тогда я говорил, какие преимущества нам принес Covid-19, перекинув нас на 10 лет вперед по дороге цифровизации. А также как и в какую сторону может развиваться Карабахский регион для мирного и безопасного будущего. А в 2021 году мы обсуждали уже сбывшийся прогноз по поводу Агентства развития медиа, его возможной роли в обществе и полномочиях.
Уже сейчас, из 2024 года, можно смело говорить о том, что 99% обсуждаемых нами вопросов решились именно в том ключе, в котором мы их обсуждали. Covid-19, несмотря на большие потери и страдания, принес нам и благо развития и диджитализации; Карабахский регион развивается по пути инноваций и зеленых технологий; ну а Агентство развития медиа-таки выдает лицензии и аккредитации; занимается регулированием информационной повестки и развитием медиасубъектов.
- В таком случае можем перейти к основному вопросу, а именно концепту новой национальной идеи Азербайджана – что это вообще такое и зачем она нужна?
- В первую очередь, давайте проясним, зачем «национальная идея» вообще нужна? Народ в целом, а, в частности, государство и бизнес, должны иметь один единый, общий вектор развития с достаточно четко обозначенной одной или несколькими целями. В свою очередь, эти цели должны отвечать желаниям и удовлетворять потребностям большинства так, чтобы они были «родными» целями.
«Национальная идея» представляет собой общую концепцию, которая определяет основные ценности, принципы и цели нации или государства. Она служит своего рода ориентиром, обеспечивая единство и идентичность общества.
Поставленные цели должны быть амбициозны, но реалистичны и достижимы. Цели должны быть четко обозначены, просты в понимании широким массам и иметь всегда элемент «индивидуальности для каждого». Эти цели должны приводить к развитию всего общества, всех его отраслей и государства в целом.
Тогда и только тогда происходит сплочение нации. Появляется понимание, почему мы делаем сейчас то, что делаем. Что нам предстоит сделать потом. Почему приходится преодолевать какие-то трудности. Куда в конце концов мы идем и что в итоге получим.
Без наличия же четкой национальной идеи происходит как в известной басне про лебедя, рака и щуку: государство, бизнес и граждане в целом – все с благими намерениями, но тянут страну в разные стороны. А при таком раскладе ни о каком успешном, долгосрочном развитии речи идти не может.
Если уже прямо совсем простым языком, то национальная идея позволит нам ответить на вопрос: «Что и как мне лично делать сейчас, чтобы моим детям и внукам жилось хорошо после».
- Что может дать качественно сформулированная и общепринятая национальная идея и на что стоит ориентироваться?
Лично для себя я бы выделил 8 основных аспектов, на которые мы должны ориентироваться, принимая национальную идею и формируя ее цели:
- Единство и идентичность: Национальная идея должна создать общий нрав, который способствует единству нации, включая общие ценности, культурные черты, язык или исторические переживания.
- Мобилизация: Национальная идея должна служить мобилизующей силой для достижения общих целей и преодоления трудностей. Она должна стимулировать гражданскую активность и поддержку важных инициатив.
- Легитимность власти: Формулирование ясной национальной идеи должно придать легитимность правительству, предоставляя обществу общие цели и ценности, которые могут служить основой для законов и политических решений.
- Привлечение инвестиций и развитие: Национальная идея должна способствовать привлечению инвестиций, так как она создает позитивный образ страны или нации, что может быть важно для экономического развития.
- Внутренняя стабильность: Национальная идея должна включать в себя стремление к внутренней стабильности и безопасности. Обеспечение закона и порядка, защита прав граждан и создание устойчивого общества — это основные компоненты, способствующие общей безопасности.
- Внешняя безопасность: Национальная идея должна также включать в себя стремление к обеспечению безопасности на международной арене. Включать в себя поддержку мирных отношений, участие в международных союзах, а также обеспечение национальной обороны.
- Экономическое развитие: Она должна обеспечить экономическое процветание. Это включает в себя разработку стратегий для устойчивого роста, создание рабочих мест, привлечение инвестиций и обеспечение благосостояния граждан.
- Социальное развитие: Национальная идея обязана также фокусироваться на социальном развитии, таком как образование, здравоохранение и социальная защита. Эти аспекты способствуют улучшению качества жизни нации.
- Но разве возможно в таком случае вместить десятки, а то и сотни различных целей, необходимых для развития нации в одну простую и понятную национальную идею?
- Во-первых, да, возможно и с переменным успехом на протяжении столетий это делали различные империи и государства. А во-вторых, можно начать от простого к сложному, сначала определить горизонт прогнозирования, скажем 20-50 лет, потом понять, куда в этот период будет двигаться человечество в целом, какие вызовы и сложности ждут население земли, далее необходимо понять, какая в этом «спектакле» отведена роль Азербайджану, или вообще что нужно сделать, чтобы оставить за собой на эти годы какую-либо значимую роль. Далее уже разбить это видение на понятные цели, посмотреть на все это издалека, и эврика! – вот и вырисовывается национальная идея.
Национальная идея может быть формулирована как обществом во главе с общественными лидерами, так и формироваться естественным образом через историю, культуру и социальные ценности народа. К примеру, у нас уже была национальная идея – территориальная целостность и возвращение оккупированных территорий – это как раз идея, сформированная естественным образом через историю, культуру и социальные ценности народа.
Теперь же нам предстоит сформировать новую - обществом во главе с общественным лидером.
- С горизонтом планирования все более-менее понятно, вопрос только в том, куда в это время будет развиваться человечество?
- Тут никакого секрета нет, сотни тысяч ученых уже давно об этом говорят: нас ждут энергетические, экологические, гуманитарные и военные вызовы, с которыми предстоит справляться всему человечеству. Вот пара примеров: что делать, когда нефть и газ кончатся (а они рано или поздно закончатся)? Количество питьевой воды на планете ограничено – что будет, когда мы все используем и загрязним так, что не сможем использовать дальше? Изменения климата – замерзнем или поджаримся, и как выжить? Еды на всех не хватит, как и места на планете, если продолжим экспоненциальный рост, что делать? Космические лучи, метеориты, землетрясения и прочие естественные катаклизмы – как подготовиться и выжить? Природные ресурсы на планете Земля исчерпаемы, что потом?
Я уже не говорю про эпидемии, войны и прочие вызовы, которые окружают нас не в далекой перспективе, а здесь и сейчас.
На эти и многие другие вопросы предстоит ответить человечеству, чтобы выжить как вид. На что-то Азербайджан может повлиять в какой-то мере глобально, к чему-то просто надо быть готовым, а возможно и то, что мы можем сделать: изменить или улучшить для всего человечества. В конце концов, не надо забывать, что в первую очередь наш дом – это планета Земля, а мы все, без разницы какой национальности или гражданства – земляне.
- С глобальным видением тоже как-то разобрались, но как, по-вашему, теперь это перенести на нас и разбить на цели с точки зрения Азербайджана и его развития?
- Частично можем взять «как есть» - наша экономика зависит в большей степени от ископаемых ресурсов, они в свою очередь рано или поздно закончатся, значит, надо диверсифицировать экономику – вот и первая цель. Энергетический сектор тоже зависит от нефти и газа в большей степени – вот и вторая цель, зеленая энергетика и возобновляемые источники энергии. И так можно продолжать, масштабируя глобальные вопросы под наши локальные вызовы. С другой стороны, у нас есть и свои повестки, например, устойчивое и безопасное развитие Карабахского региона – вот и еще одна цель.
В целом, внимательный читатель уже может уловить ощущение того, что «ведь государство уже начало движение во всех этих направлениях» и не только. Все верно! Многие из целей уже давно обозначены, какие-то из них уже расписаны. Проблема как раз-таки в том, что они пока не всем нам «родные», т.к. не объединены общей национальной идеей. Нет того самого вектора, куда бы все двигались одновременно, об этом и говорил наш уважаемый президент.
- Каково направление, которое вы считаете, больше всего подходит для постановки национальной идеи?
- Отвечу словами известного Купера: «Мы начинаем забывать, кто мы такие. Исследователи, первооткрыватели, а не землеройки». Абсолютно все правительства и страны в мире понимают, что рано или поздно нам придется выйти за пределы нашей планеты, а возможно, и за пределы солнечной системы, потому что ничто не вечно. Да, это, конечно, вопрос ближайших столетий, но не начнем уже сейчас, рискуем остаться за бортом истории в будущем.
Я предлагаю поднять голову и взглянуть на звезды – откуда мы пришли, куда мы уйдем и к чему нам стоит стремиться.
- Так и какой концепт национальной идеи вы предлагаете?
Название: «Великое Наследие. Верный Путь. Восхождение к звездам». Сокращенное «3В». Слоган: «С надеждой – вперед!»
- Великое Наследие: Сохранение и продвижение уважения к историческому и культурному наследию, которое является основой азербайджанской идентичности. Сохранение и развитие исторических и культурных ценностей и памятников как важного ресурса для будущих поколений. Призыв к уважению и сохранению многонациональности и культурного разнообразия как основы единства и стабильности.
- Верный Путь: Продвижение толерантности и сотрудничества с многонациональными соседями, восприятие богатства культурного многообразия как силы. Продвижение активной и миролюбивой роли на мировой арене, выстраивание партнерских отношений с разными странами. Забота об окружающей среде и переход к зеленым технологиям, чтобы обеспечить устойчивое будущее. Создание условий для социальной справедливости, поддержка разнообразных общественных инициатив и защита прав граждан. Формирование инновационной и устойчивой экономики с уклоном в разнообразие секторов, включая технологии, энергетику и туризм. Инвестиции в образование и науку с целью формирования высококвалифицированных кадров и стимулирования научных исследований. Интеграция цифровых технологий во все сферы общества, включая образование, здравоохранение, производство и государственное управление. Создание цифровой экосистемы, способствующей росту IT-отрасли, улучшению государственного управления и обеспечению комфортной жизни граждан.
- Восхождение к звездам: Становление как центр для высокотехнологичных космических решений и креативных информационных и роботизированных индустрий. Инвестирование в инновационные проекты в области информационных технологий, стимулируя развитие стартапов и индустрии высоких технологий. Создание программы по обучению робототехнике и программированию, чтобы обеспечить нацию квалифицированными специалистами в области искусственного интеллекта и робототехники. Внедрение роботизированных системы в промышленность для повышения производительности и конкурентоспособности.
- Почему космос и звезды?
Потому что это просто понять, это легко объяснить, это солидно и престижно, это инновационно и востребовано и это не потеряет своей актуальности через десятки лет.
Наша нация увидит свое будущее в космическом пространстве. Мы будем стремиться к созданию общества, где звезды станут следующим этапом нашей эволюции. Космос предоставляет новые возможности для роста, открытий и инноваций.
Наша экономика, прежде сосредотачивавшаяся на добыче и продаже энергоресурсов, будет направлена на интенсивное развитие космических технологий. Мы будем стремиться стать мировым лидером в области космических исследований, а также использования космических ресурсов.
Наша нация объединяется вокруг общей цели — освоения космоса. Это единство позволит нам преодолевать трудности и добиваться успехов в высокотехнологичной области космических исследований.
Мы будем поощрять инновационное мышление и образование. Инвестиции в научные исследования и образовательные программы создадут кадровый резерв для космической индустрии, обеспечивая стабильный рост во всех областях.
Наша нация будет стремиться к устойчивому и ответственному использованию природных ресурсов. Доходы от нефти и газа будут направлены на финансирование космических программ и развитие экологически чистых технологий.
Наши государственные и частные инвестиции будут направлены на создание современных космодромов, обсерваторий, научных и исследовательских центров и инфраструктуры для обеспечения успешных космических миссий.
Мы активно будем искать возможности для международного сотрудничества в космических программах, поощряя обмен знаниями и технологиями для общего прогресса.
- Что даст нам в итоге эта национальная идея?
Медицина и здравоохранение:
- Продвинутые медицинские исследования: Национальная идея направит значительные ресурсы на развитие медицинских исследований, что позволит создать передовые методы диагностики и лечения, улучшив качество медицинской помощи.
- Обеспечение доступа к высокотехнологичной медицине: развивая систему здравоохранения, мы обеспечим доступ населения к современным медицинским технологиям и лекарствам.
Образование:
- Космическое образование: мы будем внедрять специализированные космические образовательные программы с целью формирования высококвалифицированных кадров в области астрономии, инженерии и космических исследований.
- Образовательные инновации: мы будем инвестировать в инновационные методы обучения, цифровые технологии и исследовательские программы, чтобы стимулировать творческое мышление и развитие научного потенциала.
Экономическое развитие и диверсификация:
- Переход к космической индустрии: мы будем инвестировать в разработку космической инфраструктуры и технологий, стимулируя диверсификацию экономики и создание новых рабочих мест.
- Поддержка стартапов: мы создадим условия для развития малого и среднего бизнеса, в том числе стартапов в космической отрасли, с целью увеличения инноваций и конкурентоспособности.
Безопасность и инвестиции:
- Национальная безопасность: мы взаимосвяжем космические технологии с национальной безопасностью, обеспечивая безопасность нашей страны в космическом пространстве.
- Территориальная целостность: мы будем привлекать международные компании на нашу территорию для локального производства и работ, это позволит снизить риск внешней агрессии.
- Привлечение инвестиций: мы будем позиционироваться как космическая держава, привлекая инвестиции в космические проекты и стимулируя экономический рост.
Энергетическая безопасность и зеленая энергетика:
- Инвестиции в зеленую энергию: мы будем развивать возобновляемые источники энергии, инвестируя в солнечные и ветровые технологии, чтобы обеспечить энергетическую безопасность и снизить зависимость от нефти и газа.
- Стратегии по переходу на зеленую энергетику: мы будем разрабатывать планы по постепенному переходу от ископаемых топлив к экологически чистым источникам энергии.
Решение экологических проблем:
- Экологически чистые технологии: мы будем интегрировать в нашу экономику экологически чистые технологии, снижая воздействие на окружающую среду.
- Экологический мониторинг: мы будем внедрять системы мониторинга для следящих за экологическим состоянием нашей территории и космическими областями.
Развитие IT и робототехники:
- Интеграция цифровых технологий: Национальная идея ставит перед собой задачу интеграции цифровых технологий во все сферы общества, включая образование, здравоохранение, производство и государственное управление.
- Поддержка инноваций в IT: мы будем инвестировать в инновационные проекты в области информационных технологий, стимулируя развитие стартапов и индустрии высоких технологий.
- Обучение робототехнике: мы будем создавать программы по обучению робототехнике и программированию, чтобы обеспечить нацию квалифицированными специалистами в области искусственного интеллекта и робототехники.
- Использование роботов в производстве: мы будем внедрять роботизированные системы в промышленность для повышения производительности и конкурентоспособности.
- Цифровая экосистема: мы создадим цифровую экосистему, способствующую росту IT-отрасли, улучшению государственного управления и обеспечению комфортной жизни граждан.
Только представьте заголовки газет: «Первый астронавт-азербайджанец полетел в космос», «Азербайджан продолжает лидировать в мире по количеству запусков коммерческих ракет», «В обсерватории в Шуше открыли первую планету, которая потенциально может быть обитаемой», «Флаг Азербайджана теперь развевается на Луне», «Марсоход «Карабах» нашел признаки жизни на Марсе», «В Баку открыли всемирный центр по подготовке космонавтов», «Робот, разработанный в Гянджинской научно-технической лабораторией, спас космонавтов на МКС» - это все может стать правдой, стоит только поднять свою голову и устремить взгляд в космос…