Реакция Москвы на удары по США и Британии по хуситам

Представитель МИД России Мария Захарова осудила авиаудары США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене, назвав их «извращением резолюций» Совбеза ООН.

«Авиаудары США по Йемену — очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей»,— написала Мария Захарова в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Россия запросила на пятницу срочное заседание Совета Безопасности ООН «в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли 60 ударов по объектам йеменских хуситов. Глава Центрального командования США генерал Майкл Курилла заявил, что целью атак были радары, системы ПВО, а также склады и места запуска беспилотников и ракет.