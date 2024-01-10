Выгодная кредитная кампания от Халг Банка

Халг Банк запускает новую кредитную кампанию, по условиям которой клиенты могут получить потребительский кредит под 12% годовых независимо от срока кредита.

Кредит предлагается до 35 000 манатов сроком на 48 месяцев с гарантией поручителя, и до 20 000 манатов на срок 36 месяцев без какого-либо поручительства. Необходимое условие для получения кредита - 12 месяцев стажа на последнем рабочем месте.

Получить кредит в рамках данной кампании можно в любом филиале Халг Банка, а также посредством приложения XalqOnline до 30 июня 2024 года.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах банка в социальных сетях.